Android 14: Update sorgt für schwerwiegende Probleme auf den Pixel-Smartphones – zum Teil unbenutzbar

Vor knapp vier Wochen wurde Android 14 veröffentlicht und noch am selben Tag begann der Rollout auf die Pixel-Smartphones. Doch die Freude währte nicht lang, denn immer mehr Nutzer berichten in den letzten Tagen davon, dass Android 14 auf ihren Pixel-Geräten für schwere Probleme sorgt. Betroffen sind wohl hauptsächlich Nutzer, die mehrere Profile auf dem Smartphone eingerichtet hatten.



Mit Android 14 hat Google eine sehr lange Beta-Phase durchlaufen, doch offenbar war diese nicht lang genug, um alle Probleme zu entdecken: Denn schon wenige Tage nach dem Rollout berichteten die ersten Pixel 6-Nutzer von schwerwiegenden Problemen nach dem Update auf Android 14. Doch es scheint sich nicht auf die sechste Generation zu beschränken, denn mittlerweile gibt es auch Berichte von Nutzern anderer Pixel-Generationen. Der gemeinsame Nenner scheint es zu sein, dass die Nutzer mehrere Profile auf ihrem Smartphone eingerichtet haben.

Die Problemberichte reichen von Nervigkeiten über ein kaum-benutzbar bis hin zu einem vollständig unbenutzbaren Gerät: Einige Nutzer berichten von Abstürzen des System UI, andere von Abstürzen der Einstellungen, wieder andere vom ständigen Absturz einiger Systemprozesse. Andere erhalten die Meldung, dass der Systemspeicher voll ist (auch wenn das nicht den Tatsachen entspricht), der ursprüngliche Nutzer spricht von einer Update-Schleife, die auch vom Google-Support nicht behoben werden kann. Selbst ein Werksreset scheint nicht möglich zu sein.

Wieder andere berichten, dass sie keinen Zugriff mehr auf den internen Speicher haben, was mit einem totalen Datenverlust vergleichbar ist. Es scheint die Kombination aus Android 14 und mehreren Profilen und (vom Smartphone vermutete) Probleme mit dem Speicherplatz zu sein. Ob Google das fixen kann, ließ sich zuerst nicht sagen, denn der Support soll den ersten Nutzern wohl schon zum Kauf eines neuen Smartphones geraten haben.

Nachdem das Problem etwas umfangreicher wurde und sich immer mehr Nutzer damit zu Wort gemeldet haben, haben sich die Entwickler das Ganze dann wohl doch noch einmal angesehen. Denn mittlerweile haben sich allein im Reddit-Thread wohl mehr als 350 Betroffene zu Wort gemeldet. Daher wurden die Entwickler tätig, haben das Problem nun offiziell bestätigt und wollen sich schon bald mit einem Fix oder weiteren Informationen zu Wort melden.

Thanks for sticking with us. Our team is looking into this storage issue affecting some Pixel devices running Android 14 and we’re working hard on a fix. We’ll update this thread with more details soon.