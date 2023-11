Google TV: Die App-Icons werden weiter schrumpfen – Google kündigt kreisrundes Design an (Screenshot)

Auf der Smart TV-Plattform Google TV spielen eigenständige Apps von Beginn an nur eine untergeordnete Rolle, das zeigt sich demnächst noch deutlich in einem kommenden Design-Update. Die Entwickler haben nun angekündigt, dass die App-Icons zukünftig kreisförmig dargestellt und in der Größe geschrumpft werden sollen. App-Entwickler müssen entsprechend darauf reagieren und passendes Bildmaterial zur Verfügung stellen.



Auf dem Google TV-Startbildschirm dreht sich alles um mediale Inhalte, sodass die Nutzer in vielen Fällen gar nicht erst zu den Streaming-Apps wechseln müssen, sondern direkt aus dem Betriebssystem heraus an die entsprechende Stelle gelangen. Dementsprechend ist die App-Auflistung nicht wirklich prominent am Homescreen zu finden und eine bevorstehende Änderung wird das noch weiter verstärken. Denn die App-Icons werden zukünftig kreisrund sowie kleiner als bisher dargestellt.

In einem Blogbeitrag hat man diese Änderung für Anfang 2024 angekündigt, sodass App-Entwickler jetzt aktiv werden sollten, um bis dahin passende Grafiken bereitzustellen. Man begründet die Verkleinerung damit, dass die Nutzer damit noch mehr App-Icons auf dem Homescreen ablegen und sich somit besser organisieren können. Vermutlich ist das nur die halbe Wahrheit und es geht mehr darum, die Apps noch stärker als bisher zu verdrängen. Denn die medialen Inhalte und deren (Anzeigen)-Empfehlungen sind es, mit denen Google die Plattform monetarisiert.

Vielleicht passt es da gut ins Bild, dass Amazon den Android-Abschied plant und gleich ganz auf die Android-Apps verzichten will.

» Amazon Fire TV verabschiedet sich von Android: Bringt das den Streamingmarkt in Bewegung? (Bericht)

