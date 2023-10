Google TV: Live TV-Tab wird jetzt um Waipu erweitert – Fernsehsender einfach streamen und EPG abrufen

Erst in diesem Jahr der Google TV Live-Tab in Deutschland gestartet und hatte im Sommer gerade einmal zwei Anbieter im Portfolio. Diese ermöglichen es, Live-Fernsehen direkt aus Google TV heraus zu konsumieren und außerdem per EPG das Programm abzurufen. In diesen Tagen startet mit waipu.tv ein weiterer Anbieter, der direkt über den Live TV-Tab aufgerufen und genutzt werden kann.



Gute Nachrichten für alle Nutzer von Google TV, die dem Live-Fernsehen nicht abgeneigt sind: In dieser Woche ist die Plattform waipu.tv auf der Plattform gestartet und ist nun im Live TV-Tab zu finden. Mit nur einem Klick bzw. Schritt lassen sich Lieblingssender und Lieblingssendungen auswählen und streamen. Die Anlaufstelle ist das EPG mit dem aktuellen Fernsehprogramm der verfügbaren TV-Sender.

Mit der Inte­gra­tion in die Google TV-Ober­fläche finden Nutzer noch einfa­cher und schneller zu den Inhalten von waipu.tv. Wir bieten damit eine opti­male Auffind­bar­keit unserer Inhalte und einen schnellen Einstieg in unseren umfang­rei­chen Content-Katalog

Probiert das einfach einmal aus und schaut nach, ob ihr vielleicht die nächsten TV-Abende rund um Halloween mit waipu bei Google TV verbringen wollt. Solltet ihr Waipu trotz der bereits seit zehn Tagen zurückliegenden Ankündigung nicht sehen können, hilft vielleicht ein Neustart des Google TV-Geräts.

Letzte Aktualisierung am 27.10.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!