Google TV: Neues Angebot mit vielen kostenlosen Live TV-Sendern und neuem TV-Guide ist da – alle Infos

Mit dem Start von Google TV hat Google den Fokus auf das Streaming von Inhalten verlagert und die Medien der einzelnen Apps direkt aus der Oberfläche heraus zugänglich gemacht. Jetzt setzt man verstärkt auf Live TV und hat auch in Deutschland vor wenigen Tagen einen entsprechenden Tab mit Live TV-Inhalten eingeführt. Hier bekommt ihr alle Infos zum neuen, überwiegend kostenfreien, Angebot.



Mit Google TV wurde das zuvor in Apps verpackte Streaming von Inhalten zum Hauptbestandteil der Plattform erklärt und zentral organisiert. Nutzer suchen sich die Inhalte und sehen nicht unbedingt in erster Linie, von welcher Streamingplattform diese überhaupt stammen. Erst vor wenigen Wochen hat man ergänzend den Ausbau von Live TV für US-Nutzer angekündigt und am Dienstag fiel dann schon der Startschuss in Deutschland, den so schnell wohl kaum jemand erwartet hätte.

In diesen Tagen erhalten alle in Deutschland lebenden Nutzer von Google TV die Möglichkeit, auf den neuen Live TV-Tab zuzugreifen, der genau das hält, was er verspricht: Live TV. Hinter dem Tab verbergen sich keine On Demand-Angebote, sondern das Streaming von aktuellen TV-Inhalten auf die Google TV-Plattform. Um dies zu ermöglichen, arbeitet man mit den Plattformen Joyn und Zattoo zusammen, die ihre verfügbaren Inhalte entsprechend für Google TV freigeben und die Einbindung ermöglichen.

Mit diesen beiden Plattformen deckt man den größten Teil der deutschen TV-Landschaft ab, denn die großen Privatsender sind dabei, die meisten ihrer Ableger sind dabei, die öffentlich-rechtlichen Sender sind im Paket enthalten und auch viele Spartenkanäle lassen sich darüber abrufen. Eine genaue Anzahl nennt Google leider nicht, man spricht nur von „Dutzenden Programmen“, die zu großen Teilen kostenlos und ohne Registrierung abgerufen werden können.









Mit dem Live Tab mach Google den großen TV-Plattformen der Kabelnetzbetreiber und anderen Unternehmen Konkurrenz und setzt auf ein sehr ähnliches Konzept: Es gibt ein EPG mit allen verfügbaren Sendern sowie dem aktuellen und geplanten Programm. Also eine digitale Programmzeitschrift, wie man sie seit langer Zeit von fast allen Anbietern kennt. Ihr könnt einfach einen Sender auswählen und das Programm direkt Live streamen, wenn es für euch verfügbar ist.

In obigem Screenshot sowie im unten eingebundenen Video könnt ihr sehen, wie diese Oberfläche dargestellt wird. Ihr könnt entweder alle verfügbaren Kanäle anzeigen lassen oder auch nur eure Lieblingskanäle auflisten. Je nach Umfang der verfügbaren Kanäle kann diese Filterfunktion sinnvoll sein, denn es ist zu erwarten, dass man das Angebot in Zukunft weiter ausbaut und noch mehr Sender darin aufnehmen will. In den USA bietet man mehr als 800 Gratis-Sender. Allerdings ist dort auch die TV-Kultur etwas anders als hierzulande.

Welche Sender sind mit dabei?

Da Google TV derzeit nur zwei große Streaminganbieter unterstützt, könnt ihr einfach auf deren Webseiten nachsehen, welche Sender für euch verfügbar sind. Hier findet ihr die Listen von Zattoo und von Joyn. Für einzelne Sender müsst ihr euch registrieren oder auch ein Abo abschließen. Habt ihr ein solches Abo und seid auf Google TV mit diesem eingeloggt, sind die Inhalte ebenfalls über das EPG im neuen Live TV-Tab abrufbar.

Durch Suche, Empfehlungen und die schnelle und intuitive Navigation wird das Programmangebot in seiner Breite leicht zugänglich. In den Dutzenden Kanälen, die Nutzer:innen damit kostenfrei zugänglich sind, ist für jeden etwas dabei – von Nachrichten bis zu Blockbuster-Filmen und Reality-Shows.









Für wen ist das Angebot verfügbar?

Der neue Live TV-Tab wird seit Dienstag für erste Nutzer ausgerollt und soll im Laufe der nächsten Wochen für alle Nutzer in Deutschland angeboten werden. Wer nicht in Deutschland wohnt, muss sich leider bis zu einem Start im eigenen Land gedulden oder darauf hoffen, dass der eigene VPN-Standortverschleierer gut genug arbeitet. Bei mir hat Letztes leider nicht funktioniert, aber vielleicht habt ihr etwas mehr Glück mit euren Apps und Möglichkeiten.

Der Tab und die Inhalte werden für alle Nutzer von Google TV auf Chromecast zur Verfügung stehen, aber auch für viele TV-Geräte und Medienboxen mit Google TV ausgerollt. Konkret nennt Google Geräte von Sony, TCL, Hisense und Philips. Sollte der Tab bei euch nicht verfügbar sein, müsst ihr euer Google-Konto möglicherweise noch einmal verbinden. Wie das genau funktioniert, erfahrt ihr in diesem Support-Artikel.

[Google-Blog]