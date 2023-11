Noch ein Google Store: Google wird 2024 bereits den vierten Store für Pixel, Nest, Fitbit und Co eröffnen

Das stetig wachsende Hardware-Portfolio hat Google vor einigen Jahren dazu motiviert, den ersten physischen Google Store zu eröffnen, dessen Konzept sich offenbar als Erfolg herausgestellt hat. Denn erst im Oktober wurde der dritte Store eröffnet und schon Anfang 2024 soll der vierte folgen, diesmal wieder an der Ostküste der USA. Gut möglich, dass im kommenden Jahr weitere Neueröffnungen anstehen.



Googles Retail-Team hat es nicht eilig, aber scheint dennoch auf Expansionskurs zu sein: 2021 eröffnete der erste Google Flagship Store in New York, ein Jahr später folgte der zweite Store in New York, vor wenigen Wochen eröffnete der Google Store in Mountain View und jetzt hat man verkündet, dass Anfang 2024 mit der Eröffnung des vierten Stores in Boston zu rechnen ist. Das macht dann drei Stores an der Ostküste und einen an der Westküste der USA.

Der neue Store liegt relativ im Zentrum der Stadt und wird in einem fünfstöckigen Gebäude eingerichtet, in dem sich bereits einige Shops befinden sollen. Bei Streetview ist zu sehen, dass das Gebäude erst im vergangenen Jahr errichtet wurde. Über die Größe ist derzeit nichts bekannt, es dürfte sich allein schon aufgrund der Lage aber wohl nicht um einen Flagship Store handeln. Vermutlich wird man nach der vierten Eröffnung auch wieder den Blick in den Westen oder vielleicht erstmals in den Süden der USA werfen, denn eine weitere Expansion erscheint wahrscheinlich.

Erst vor wenigen Tagen wurde das Pixel Experience Space als Popup-Shop vorgestellt, mit dem das Unternehmen derzeit durch Taiwan reist und den Menschen auch ohne Google Store die neuen Produkte näherbringen soll.

