Google Drive: Neue Startseite + kurioser Designtausch wird für die Android-App ausgerollt (Screenshots)

Die Android-App von Google Drive erhält eine neue Startseite, die sich zuletzt schon auf Leaks gezeigt hatte und jetzt offiziell für alle Nutzer verteilt wird. Das Ziel der neuen Startseite soll es sein, dass die Nutzer noch einfacher die benötigten Dateien finden oder über die geteilten Dokumente auf dem Laufenden bleiben. Praktisch, aber die Änderungen sind dennoch ein wenig kurios.



Die Google Drive Android-App besitzt seit langer Zeit eine Reihe von Tabs am unteren Rand, die jeweils unterschiedliche Zugänge zu den Clouddateien bieten. Die bisher bei Workspace-Nutzern als „Priority“ bezeichnete Startseite wird nun in „Home“ umbenannt, so wie sie bei den Privatnutzern schon seit langer Zeit geheißen hat. Der Inhalt bleibt unverändert und man möchte den Nutzern an dieser Stelle Dateien für den Zugriff vorschlagen oder über Änderungen informieren.

Wie gehabt teilt sich das Ganze in zwei weitere Tabs auf, auf die ihr über den oberen Rand zugreifen könnt. Der Vorgeschlagen-Tab bleibt erhalten, der zweite heißt nun „Aktivitäten“ statt „Benachrichtigungen“. Aber auch das ist nur eine Umbenennung ohne weitere inhaltliche Auswirkungen. Spannend wird es hingegen bei den dargestellten Inhalten, denn diese werden nach dem Rollout anders aufgelistet. Statt auf Vorschaubilder setzt man bei den vorgeschlagenen Inhalten auf eine Listenansicht. Als Grund gibt man an, dass die Vorschaubilder ohnehin zu klein gewesen sind, um etwas zu erkennen. Außerdem kann die Liste mehr Inhalte aufnehmen.









Kurioserweise haben sich die Designer des zweiten Tabs genau in die andere Richtung entschieden. Denn im Aktivitäten-Bereich wechselt man von der Liste auf das Vorschaubild. Dort heißt es, dass die Nutzer somit einen schnellen Blick darauf haben, was geändert wurde. Dass sich diese beiden Begründungen ein wenig widersprechen und man die Ansichten der Tabs eigentlich nur austauscht, wird nicht weiter kommentiert.

Beides wird im Laufe der nächsten 14 Tage für alle Nutzer ausgerollt.

