Pixel Experience Store: Google zeigt neuen Popup-Store rund um die Pixel-Smartphones (Galerie)

Googles Hardware-Portfolio rund um die Pixel-Smartphones wächst immer weiter und mittlerweile hat man genügend Geräte im Sortiment, um eigene Stores zu eröffnen und verstärkt im Vertrieb aktiv zu werden. Jetzt hat man das Konzept des Pixel Experience Space angekündigt, das in Form von großen Popup-Shops den Nutzern die Möglichkeit gibt, die Pixel-Produkte in Augenschein zu nehmen.



Wer sich die neuen Pixel-Smartphones oder auch die Pixel Watch 2 ansehen möchte, kann das derzeit bei sehr vielen großen Elektronikhändlern oder in den Mobilfunkläden tun, wo die Geräte gemeinsam mit den Smartphones der Konkurrenz ausgestellt sind. Doch das dürfte Google nicht ausreichen, sodass man zunehmend selbst in die Produktpräsentation und den Vertrieb eingreift. Erst vor wenigen Wochen hat der neue Google Store in Mountain View eröffnet und jetzt präsentiert man ein neues Popup-Konzept.

In Taiwan hat man jetzt das Konzept des Pixel Experience Space präsentiert, das man vielleicht als Wanderausstellung bezeichnen könnte. Denn man mietet sich nicht in kleinere Geschäftsflächen ein, sondern bringt das gesamte Gebäude gleich mit. So etwas kennt man bisher vor allem von großen Messen wie etwa der CES zu Beginn jedes Jahres und ist auch ähnlich aufgebaut. Im Pixel Experience Space dreht sich alles um die neuen Pixel-Produkte, die dort natürlich auch ausprobiert werden können.

Laut der Ankündigung haben Besucher die Möglichkeit, nicht nur die Hardware zu inspizieren, sondern auch die neuen Software-Features wie Best Take, Audio Eraser, den Magic Editor und mehr auszuprobieren. Vermutlich wird ein solcher Popup-Store erst einmal nur in Taiwan und benachbarten Ländern unterwegs sein, doch grundsätzlich ist das sicherlich keine schlechte Idee und könnte auch hierzulande in Einkaufszentren, Einkaufsstraßen oder Ähnlichen Orten zukünftig erprobt werden.









