Pixel-Smartphones & Pixel Watch 2: Aktuelle Probleme in der Übersicht – Farbstich, Akku und Datenverlust

Heute ist wieder Update-Montag und die Chancen stehen nicht schlecht, dass es auch für die Pixel-Smartphones ein Update geben wird, das aktuelle Probleme beheben soll. Derzeit gibt es so viele Probleme wie schon lange nicht mehr, denn die achte Generation schiebt noch Kinderkrankheiten vor sich her, Android 14 ist noch frisch und somit müssen Googles Entwickler schnelle Abhilfe schaffen. Ein kurzer Überblick.



Es gab Zeiten mit den Pixel-Smartphones, in denen die Probleme ganze Bücher füllen konnten und je nach Generation sehr viele Bereiche vom Display über den Akku und den Empfang bis zur Kamera und allgemeinen Stabilitätsproblemen reichten. Diese Zeiten sind längst vorüber, denn Googles Ingenieure haben genügend Erfahrungen sammeln können, damit solche Dinge nicht mehr auftreten und die Nutzer noch nur vereinzelt vielleicht zu einem Montagsprodukt greifen.

Dennoch gibt es derzeit eine Reihe von bekannten Problemen rund um die Pixel-Smartphones, über die wir euch natürlich hier im Blog ausführlich informiert haben und die vielleicht in dieser Update-Woche zum Teil gelöst werden könnten. Alle drei Probleme sind vollkommen voneinander unabhängig und haben unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, mit denen die Nutzer zurechtkommen müssen. Das reicht vom Darstellungsfehler über ein Hitzeproblem bis zur vollständigen Nicht-Nutzbarkeit des Geräts.

Hier eine schnelle Zusammenfassung der aktuellen Baustellen, an denen das Pixel-Team arbeitet und vielleicht schon heute Abend oder zumindest im Laufe dieser Woche ein Update bzw. Patch mit auf den Weg gibt.









Farbstich-Problem mit Always-on Display

Viele Pixel 8-Nutzer hatten schon von Beginn an berichtet, dass die Displays einen Farbstich haben, der allerdings erst auf dem Always-on Display sichtbar wird. Dabei soll der Farbton wohl recht deutlich ins gelbe oder pinke gehen und einen nicht ganz so schönen Eindruck hinterlassen. Während der aktiven Smartphone-Nutzung ist so etwas nicht aufgefallen und vermutlich hätten auch die Displaytests so etwas ergeben, wenn es tatsächlich ein echtes Farbstich-Problem gäbe. Auf dem AoD ist das eher ein Schönheitsfehler und nicht wirklich störend. Dennoch muss es natürlich behoben werden.

Google hat das Problem früh bestätigt und vor wenigen Tagen angekündigt, sehr bald einen Bugfix auszurollen. Mutmaßlich in dieser Woche.

» Alle Infos zum Farbstich-Problem

Hitzeentwicklung und hoher Akkuverbrauch

Das zweite Problem ist schon etwas ärgerlicher, gehört aber leider seit dem Tensor-SoC gewissermaßen zu den Pixel-Smartphones dazu. Wird das Smartphone über das Mobilfunknetz etwas länger benutzt, soll das Gerät wohl spürbar Hitze entwickeln und gleichzeitig den Akku schneller leersaugen als bei WLAN-Nutzung. Das ist ein bekanntes Problem des im Tensor verbauten Modems und war schon bei den vorherigen Generationen immer wieder aufgefallen.

Allerdings dachten wir, dass das Problem mit dem Tensor G3 behoben wurde, doch offensichtlich ist das nicht der Fall oder zumindest konnte man es nicht vollständig aus der Welt schaffen. Die Hitzeentwicklung der höhere Akkuverbrauch sollen nicht dramatisch, aber dennoch deutlich spürbar sein. Es ist zu erwarten, dass Google das mit einem baldigen Patch aus der Welt schafft.

» Alle Infos zur Tensor-Hitzeentwicklung

Kein Speicherzugriff nach Android 14-Update

Der richtig dicke Brocken betrifft nicht die Pixel 8-Smartphones, sondern die Nutzer der vorherigen Generationen. Einfach aus dem Grund, weil das Update auf Android 14 zum Problem führt und das Betriebssystem auf den Pixel 8-Geräten bereits vorinstalliert ist. Nutzer berichten (und es ist offiziell bestätigt), dass das Update auf Android 14 zu schweren Problemen führt, wenn auf dem Smartphone mehrere Profile eingerichtet sind. Die Probleme reichen von Fehlermeldungen über ständige Neustarts, keinen Speicherzugriff bis hin zu anderen Stolpersteinen und es zeigt sich, dass da gehörig Sand im Getriebe ist.

Google hat das Problem offiziell bestätigt und löst es wohl schrittweise. Zuerst wurde das Problem innerhalb des Android 14-Updates gelöst und sorgt dafür, dass es keine neuen Geräte mehr betrifft. Danach wurde am vergangenen Freitag ein Fix angekündigt, der allerdings erst in zwei Wochen ausgerollt werden soll. Wer davon betroffen ist und nicht mehr warten kann, kann das Update auf eigenes Risiko auch sofort anfordern. Für Nutzer mit Bootschleife hat man allerdings keine guten Nachrichten, denn diese können das Gerät nicht ohne Datenverlust wiederherstellen.

» Pixel-Smartphones: Googles Android 14-Bugfix kommt erst in zwei Wochen – so erhaltet ihr es schon jetzt

» Android 14: Google kann Datenverlust nach Update nicht verhindern – wurde nicht ausreichend getestet?









Pixel Watch lädt nicht zuverlässig

Nicht nur die Pixel-Smartphones haben Probleme, sondern auch die zweite Pixel Watch-Generation hat noch einen Stolperstein, der hoffentlich zu keiner großen Sache wird: Denn viele Nutzer berichten, dass sich die Smartwatch nicht zuverlässig aufladen lässt. Es zeigt sich wohl, dass der Ladevorgang immer wieder unterbrochen wird, dann kurzzeitig lädt, später wieder ruckelt und nur in den seltensten Fällen auch nach vielen Stunden zu 100 Prozent kommt.

Ob es sich dabei um ein Hardware-Problem mit dem neuen Connector oder ein Softwareproblem handelt, ist aufgrund der ausstehenden offiziellen Bestätigung noch nicht bekannt. Eigentlich hatte das Pixel-Team das Ladekonzept ausgetauscht, um Probleme zu verhindern und sich nicht noch neue zu schaffen. Die Aussagen vom Support sind wohl sehr unterschiedlich und zeigen weder eine klare Linie noch eine Bestätigung für ein Problem.

» Alle Infos zum holprigen Pixel Watch-Aufladen

