Amazon Fire TV verabschiedet sich von Android: Bringt das den Streamingmarkt in Bewegung? (Bericht)

Der Amazon Fire TV Stick gehört zu den beliebtesten Streaming-Dongles und dürfte sich aus den unterschiedlichsten Gründen sehr gut verkaufen. Ein wichtiger Grund könnte das darunterliegende Betriebssystem Android sein, doch ausgerechnet von diesem möchte man sich wohl schon mit der nächsten Generation verabschieden. Das könnte einiges am Streamingmarkt in Bewegung setzen.



Amazon feiert mit dem Fire TV Stick große Erfolge, der im nächsten Jahr bereits den zehnten Geburtstag feiert und seit jeher auf ein stark angepasstes und abgespecktes Android-Betriebssystem setzt. Die Nutzung von Android hat es Amazon ermöglicht, die Plattform recht schnell zu verbreiten und allen voran die Unterstützung der Android-Apps waren gerade zu Beginn ein wichtiges Argument. Doch dieses scheint mittlerweile keine ganz so große Rolle mehr zu spielen, was auch bei Google selbst deutlich wird.

Laut eines aktuellen Berichts will sich Amazon von Android verabschieden und soll bereits im Jahr 2017 – drei Jahre nach dem Start der Fire TV-Plattform – mit der Entwicklung einer Alternative begonnen haben. Nun soll das Nachfolger-Betriebssystem „Vega OS“ in den Startlöchern stehen und ab der nächsten Generation der Fire TV-Geräte ausgeliefert werden. Mit diesem will man sich von der Android-Plattform verabschieden und Apps auf JavaScript-Basis unterstützen. Das ist ein großer Schritt, denn man schneidet in puncto App-Unterstützung alle alten Zöpfe ab.

Dieser Schritt von Amazon kann als großer Angriff auf Android (TV) betrachtet werden. Denn man verabschiedet sich von der Plattform, durch die Nutzung von JavaScript-basierten Apps öffnet man sich aber gleichzeitig für alle anderen Plattformen. Denn die Apps können praktisch auf allen anderen Plattformen genutzt werden, sodass die Entwicklung für die Amazon-Basis lukrativ sein kann. Vielleicht lukrativer als für Android.









Androids App-Plattform hat am TV keine große Bedeutung

Der Schritt von Amazon scheint zuerst risikoreich, auch wenn die Aussichten langfristig gut sein könnten, aber dennoch ist es auch nachvollziehbar. Denn selbst Google zeigt durch die vor einigen Jahren durchgeführte Zusammenlegung von Android TV / Google TV / Chromecast, dass Android als solches keine große Bedeutung hat. Das Betriebssystem bietet eine starke Basis, doch insgesamt spielen die Apps kaum noch eine Rolle. Selbst Google konzentriert sich seit Google TV deutlich mehr auf das Streaming als auf Apps. Natürlich kommen auch dazu die Streaming-Apps zum Einsatz, aber für den Massenmarkt oder kleine Entwickler ist Android TV in den allermeisten Fällen uninteressant.

Ich denke, dass Amazons Schritt zwar mutig ist, aber sich dennoch für den Onlinehändler auszahlen wird. Denn die Marke „Fire TV“ ist etabliert und dass man auf Android setzt, wird maximal am Rande erwähnt. Das starke Standing von Fire TV, Amazon Prime und Amazon allgemein sorgt dafür, dass man zumindest in diesem Markt eine Position hat, die Googles Android (meiner persönlichen Meinung nach) weit überlegen ist. Android mag als namenloses Betriebssystem am TV-Markt wichtig sein, ist aber als Ökosystem ohne große Bedeutung.

Und so dürfen wir gespannt sein, wie sich Amazons Pläne schlussendlich auswirken werden. Fast noch spannender ist es, ob und wie man diese gewichtige Änderung ankündigt und ob man größere Pläne verfolgt, eine eigene Plattform zu etablieren.

