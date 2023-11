Amazon verabschiedet sich von Android: Neue Produkt-Generationen sollen auf ‚Vega OS‘ setzen (Bericht)

Der Onlinehändler Amazon besitzt ein breites Portfolio an smarten Geräten, wobei eine Reihe bekannter Produktreihen auf das von Google entwickelte Betriebssystem Android setzen – aber wie lange noch? Laut eines neuen Berichts will sich von Amazon nach und nach von Android verabschieden und das selbstentwickeltes Betriebssystem „Vega OS“ einsetzen. Beginnen soll es schon mit der nächsten Produktgeneration.



Amazons Hardware-Portfolio ist in vielen smarten Bereichen aktiv und reicht bekanntlich von Tablets über Smart Speaker und Smart Displays, Router, eine Security-Plattform bis hin zu den Streamingsticks. Vor allem im Consumer-Bereich mit den Tablets, Smart Speakern und den Fire TV Sticks setzt man auf Android, investiert aber nur wenig Zeit in die Weiterentwicklung der Software. So ist Android 11 auf den Fire-Tablets nach wie vor das aktuelle Betriebssystem.

Jetzt wurde bekannt, dass sich Amazon wohl mittelfristig von Android verabschieden und das gesamte Portfolio auf ein neues Betriebssystem mit der internen Bezeichnung „Vega OS“ umstellen will. An diesem Projekt sollen „Hunderte“ Entwickler bereits seit dem Jahr 2017 arbeiten, was sehr gut die stiefmütterliche Behandlung von Android erklärt. Geplant sei es, die jeweils kommenden Generationen auf Vega OS umzustellen – beginnend mit der nächsten Fire TV-Generation.

Details sind noch nicht bekannt und auch eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Sollte es tatsächlich so kommen, wäre die Android-Kompatibilität – die vor allem auf den Tablets eine große Rolle spielt – wohl nicht mehr gegeben. Stattdessen will man auf React Native und JavaScript-basierte Apps setzen, die wiederum auf allen anderen Plattformen genutzt werden können. Es wird spannend.

