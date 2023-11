Google Wallet: Mitarbeiterausweise sollen sich in Kürze digitalisieren und bei Bedarf abrufen lassen

Mit Google Wallet lassen sich immer mehr Karten, Tickets und andere Dinge digitalisieren, um diese in der virtuellen Geldbörse am Smartphone abzulegen. In Kürze soll eine ganze neue Kategorie dazukommen, die bisher in der Form nicht verfügbar war und für viele Nutzer interessant sein könnte: Nämlich Arbeitsausweise, die unter anderem für den Zutritt oder die Zeiterfassung verwendet werden.



In viele mittleren und größeren Unternehmen gibt es Arbeitsausweise, Personalkarten oder wie man sie auch immer beim jeweiligen Arbeitgeber nennt. Diese dienen oftmals für den Zugang zu verschlossenen Räumen oder auch zur Anmeldung bzw. Abmeldung bei der Arbeitszeiterfassung. Eine solche Karte muss daher den größten oder gesamten Teil der Arbeitszeit mitgeführt werden und wird oftmals an einem Lanyard befestigt, das weder modisch noch praktisch ist.

In Kürze soll Google Wallet auch solche Karten zum Teil ersetzen können, wenn die technischen Voraussetzungen dafür gegeben sind – das wurde mittlerweile offiziell bestätigt. Wie diese genau digitalisiert und bei den notwendigen Geräten wiedergegeben werden, hat man noch nicht im Detail verraten, doch in den meisten Fällen setzen diese Karten auf RFID oder Strichcodes. Diese beiden Dinge lassen sich mit dem Smartphone simulieren, bei einem Magnetstreifen wird es hingegen schwer.

Man hat das Vorhaben offiziell vermeldet, aber noch keinen Rollout angekündigt und somit auch nicht im Detail erklärt, wie das im Einsatz funktionieren soll. Der Rollout ist für die Play Services-Version 23.44 zu erwarten.

» Google Labs: Das KI-Portal startet in 120 weiteren Ländern – aber noch immer nicht im EU-Raum verfügbar

» Smart Home: Google Home erweitert Unterstützung für Sensoren und Aktoren – Ventilatoren und mehr

[AndroidPolice]