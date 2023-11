Google Labs: Das KI-Portal startet in 120 weiteren Ländern – aber noch immer nicht im EU-Raum verfügbar

Rund um die Google Websuche wurde im Frühjahr das neue Labs-Portal gestartet, über das teilnehmende Nutzer die Möglichkeit haben, die recht umfangreichen KI-Integrationen frühzeitig auszuprobieren. Während das bisher nur in sehr wenigen Ländern verfügbar, macht man jetzt einen großen Schritt und startet in 120 neuen Ländern und Territorien. Ein nicht ganz unbedeutender Wirtschaftsraum fehlt allerdings.



Die Künstliche Intelligenz in der Google Websuche hat in den letzten Monaten große Schritte gemacht und soll es den Nutzern noch leichter machen, Informationen zu finden, zu filtern, wenn notwendig durch Kombinationen selbst zu generieren und vieles mehr. Erst jüngst hatte man dazu auch den Bildgenerator in der Bildersuche gestartet. Allesamt steht allerdings noch nicht für die breite Masse zur Verfügung, sondern nur für Teilnehmer der Search Labs, die die entsprechenden Experimente aktivieren.

Während diese Plattform bisher nur in den USA und einigen wenigen asiatischen Ländern angeboten wurde, erweitert man den Katalog nun um ganze 120 Länder und Territorien. Im Zuge dessen werden auch die verfügbaren Sprachen erweitert, sodass die KI-Werkzeuge neben Englisch jetzt auch in Spanisch, Portugiesisch, Koreanisch und Indonesisch angeboten werden. Doch auch wenn europäische Sprachen darunter sind, müsst ihr derzeit nicht hoffen, denn man lässt den EU-Raum beim breiten Rollout vollständig aus – so wie schon zu Beginn des Jahres bei Bard.

Die erneute Verzögerung rund um KI-Features im EU-Raum ist sicherlich kein Zufall, sondern es dürfte wohl noch offene Fragen rund um den Datenschutz, das Urheberrecht und den KI-Einsatz im Allgemeinen geben. Doch auch bei Bard hat man das recht schnell gelöst, sodass ich noch in diesem Jahr damit rechnen würde.

[Google-Blog]