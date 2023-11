Google-Doodles: Großes Update für das Doodle-Portal bringt neue Übersicht, Suchfunktion, Infos und mehr

Auf der Google-Startseite sind immer wieder die auffälligen Google-Doodles zu sehen, die die Nutzer auf bestimmte Ereignisse, Jubiläen, Personen oder sonstige Dinge hinweisen und diese Themen vermitteln sollen. Jetzt hat man dem seit vielen Jahren angebotenen Doodle-Portal einem völligen Relaunch unterzogen, der für Doodle-Fans wirklich sehenswert ist. Es ermöglicht das einfache Durchstöbern aller +5.000 Doodles.



Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht irgendwo auf der Welt ein Google-Doodle geschaltet wird. Denn die meisten Doodles sind nicht mehr international, sondern nur in einer Reihe von (für dieses Thema) relevanten Ländern zu sehen. Wir berichten hier im Blog ausschließlich über die in Deutschland sichtbaren Doodles und wer auf diese oder alle weiteren Startseiten-Bildchen zurückblicken möchte, kann das nun im neuen Doodle-Portal tun.

Die Webseite Google Doodles hat einen großen Neustart erhalten, der der Plattform ein völlig anderes Erscheinungsbild gibt. Neue Nutzer erfahren viele Hintergründe zu den Doodles. Doodle-Fans können im Archiv jetzt alle bisher geschalteten Doodles durchsuchen und nach vielen Kategorien filtern. Der Abruf war zuvor schon möglich, allerdings ohne jegliche Sortierung. Jetzt ist ein modernes Portal mit umfangreicher Suchfunktion geworden. Außerdem ist es nun unter der URL doodles.google zu erreichen, statt wie bisher nur unter google.com/doodles.

