YouTube TV: Großer Erfolg für die Streamingplattform – schnellstwachsende und meistgenutzte Google-Produkt

Die Videoplattform YouTube ist derzeit auf der Suche nach neuen Einnahmequellen, die hauptsächlich aus dem Verkauf von Premium-Abos stammen sollen. An anderer Stelle ist man mit dem Abo-Verkauf bereits sehr erfolgreich, denn wie jetzt bekannt wurde ist das Streamingangebot YouTube TV das mit Abstand am schnellsten wachsende und auch meistgenutzte Google-Angebot überhaupt.



Schon vor einigen Jahren wurde YouTube TV in den USA als Alternative zu den großen Kabelbetreibern gestartet und bietet den Nutzern Zugriff auf unzählige TV-Sender innerhalb der YouTube-Umgebung. Das Ganze lässt man sich mit 50 bis 70 Dollar, zum Teil noch mehr und auch zusätzlichen Sportpaketen für weit über 100 Dollar, gut bezahlen. Dennoch soll das Produkt laut einem Insider-Bericht sehr erfolgreich sein und Google-intern seit einiger Zeit in zwei wichtigen Kategorien an der Spitze stehen.

Im Zeitraum von Oktober 2022 bis Oktober 2023 ist die Nutzerzahl von YouTube TV um 48 Prozent gestiegen. Das macht die Plattform laut durchgesickerten internen Informationen zum schnellstwachsenden Google-Produkt der letzten 12 Monate. Aber auch das Nutzer-Engagement soll die Plattform intern wohl auf den ersten Platz gebracht haben: Etwa 52 Prozent der Nutzer verwenden YouTube TV regelmäßig und nur 8 Prozent verwenden es so gut wie gar nicht. Gut, bei einer Plattform die man 50 bis 70 Dollar pro Monat zahlt ist das nicht verwunderlich und meiner Meinung nach eher gering.

Diese Zahlen könnten Google darin bestärken, YouTube TV nicht nur in den USA, sondern in Zukunft auch in weiteren Ländern anzubieten. Pläne sind in dieser Richtung bisher nicht bekannt.

[9to5Google]