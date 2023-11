Google Websuche: Mit diesen Suchbegriffen verdient Google das meiste Geld – iPhone, Versicherungen & Co

Die Google Websuche ist für Google seit vielen Jahren eine wahre Gelddruckmaschine und wird das auf absehbare Zeit auch bleiben. Denn diese finanziert sich über die Werbeanzeigen innerhalb der Suchergebnisse, die wiederum auf Auktionsbasis verkauft werden. Jetzt ist im Zuge der Anhörungen zum US-Kartellverfahren eine Liste der für Google lukrativsten Suchbegriffe publik geworden, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.



Die Werbeanzeigen in der Google Websuche funktionieren nach einem ganz einfachen Prinzip: Die Inserenten geben den gewünschten Suchbegriff und ein Gebot für einen Werbebklick ein. Je höher das Gebot, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Anzeige ausgespielt wird. Je populärer ein Suchbegriff ist, desto mehr Inserenten werden Werbung schalten und über der Konkurrenz stehen wollen. So soll es in der Vergangenheit bereits vorgekommen sein, dass Google für nur einen einzigen Klick bei der Suchanfrage „houston maritime attorney“ mehr als 1.000 Dollar verdient haben soll.

In der folgenden Liste seht ihr die Suchbegriffe einer September-Woche im Jahr 2018, mit denen Google am meisten Geld verdient hat. Leider ist die Liste stark geschwärzt und zeigt weder den Klickpreis noch den Gesamtumsatz oder das Suchvolumen. Während die iPhone-Suchanfragen eher zeitlich begrenzt sind, dürften die zahlreichen Versicherungsanfragen für Google ein finanzieller Dauerbrenner sein.

Mit diesen Suchbegriffen verdient Google am meisten:

iphone 8

iphone 8 plus

auto insurance

car insurance

cheap flights

car insurance quotes

direct tv

online colleges

at&t

hulu

iphone

uber

spectrum

comcast

xfinity

insurance quotes

free credit report

cheap car insurance

aarp

lifelock

[The Verge]