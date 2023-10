Google Websuche: Künstliche Intelligenz löst Mathematik-Aufgaben – starke neue Tools werden ausgerollt

Die Google Websuche kann bekanntlich nicht nur Suchanfragen beantworten, sondern zu immer mehr Anfragen eine Reihe von aufbereiteten Informationen liefern – oftmals in Form von Fakten. Jetzt macht man einen weiteren großen Schritt in diese Richtung und will den Nutzern dabei helfen, Mathematik-Aufgaben nicht nur zu lösen, sondern auch zu verstehen. Es ist die lang erwartete Integration von Socratic.



Gute Nachrichten für alle Nutzer, die auch mit der Google Websuche auf der Suche nach Hausaufgaben-Lösungen sind: Die schon seit langer Zeit verfügbaren Mathematik-Funktionen in Google Lens sowie in der Google-App Socratic kommen auf den Desktop. Einfache Rechenaufgaben kann die Google Websuche schon seit zwei Jahrzehnten lösen, doch jetzt kommen auch umfangreiche Gleichungen sowie die Unterstützung von Textaufgaben dazu.

Tragt einfach die jeweilige Formel, Gleichung, Textaufgabe oder sonstige Mathematik-Anfrage in der Google Websuche ein und in den meisten Fällen solltet ihr eine Antwort erhalten. Die Antwort besteht aus einer grafischen Darstellung der Formel, der Lösung und direkt darunter einer recht umfangreichen Schritt-für-Schritt-Anleitung mit dem Lösungsweg. Diese zeigt sowohl die Aufgabe als auch, je nach Art der Aufgabe, eine einfache Beschreibung in Textform.

Die Aufgaben müssen aber nicht immer eingetippt werden, sondern können in der mobilen Version auch mit der Kamera abfotografiert werden. Am Desktop sollte das zwar auch möglich sein, doch dabei beschränkt es sich dann wohl in den meisten Fällen auf den Upload eines Bildes. Natürlich könnte man die Aufgabe vor die Laptop-Kamera halten, aber das dürfte nicht ganz so bequem sein.









Mathematik-Funktionen in der Google Websuche

[Google-Blog]