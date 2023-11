Google Chrome: Neue Toolbar für die Desktopversion – kann mit Chrome 120 getestet werden (Screenshot)

Der Browser Google Chrome hat in den letzten Monaten eine Reihe von visuellen Anpassungen im Rahmen des „Chrome Design Refresh“ erhalten und jetzt steht ein weiteres neues Element vor der Tür: Die Vorabversion von Chrome 120 zeigt eine neue anpassbare Symbolleiste, in der die Icons neben der Adressleiste bei Bedarf Platz finden sollen. Per Flag lässt sich das Ganze schon jetzt aktivieren.



Die Desktopversion von Google Chrome packt alle Elemente mit Ausnahme der Tabs und der Favoritenleiste in eine Zeile: Browserbuttons, Adressleiste, installierte Erweiterungen, Chrome-Buttons, Kontomenü und Chrome-Menü. Das funktioniert seit vielen Jahren sehr gut, doch wenn das Browserfenster verkleinert wird, wird das zur Herausforderung. Daher arbeitet man jetzt an einer neuen adaptiven Toolbar, die bei Bedarf eingeblendet wird und die Elemente aufnimmt, die keinen Platz mehr haben.

Auf obigem selbsterklärenden Screenshot ist der neue Button mit Pfeil-Symbol sowie dessen aufgeklapptes Menü bereits zu sehen. Das ist sicherlich noch nicht der Designer-Weisheit letzter Schluss, denn zumindest die Icons der Symbole sollten sichtbar werden. Ob das Menü nur die Chrome-Icons aufnimmt oder auch die Erweiterungen (die ja eigentlich ein eigenes aufklappbares Menü haben), bleibt abzuwarten. Wer das Ganze einmal ausprobieren möchte, kann das ab Chrome 120 durch Aktivierung des Eintrags #responsive-toolbar unter chrome://flags tun.

Es dürfte noch einige Releases dauern, bis diese neue Leiste für alle Nutzer standardmäßig freigeschaltet werden kann.

[AndroidPolice]