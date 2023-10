Google Wallet: Neue Features für Pendler kommen – ÖPNV-Tickets mit vielen Zusatzinformationen (Video)

Mit Google Wallet ist es sehr einfach, Karten und Tickets vieler verschiedener Anbieter auf dem Smartphone abzulegen und zu verwenden. Das gilt natürlich auch für die Fahrkarten und Tickets der Pendler, die häufig mit dem ÖPNV unterwegs sind und auf unterschiedlichste Abrechnungssysteme setzen können. Jetzt wird die Integration in den ersten Orten verbessert, um den Nutzern einen noch besseren Überblick zu geben.



Das Pendeln in der eigenen Stadt gehört für viele Menschen zum Alltag und nicht wenige dürften daher keinen Einzelfahrschein kaufen, sondern auf eine andere Ticketform setzen. Je nach Ort und Region kann es dafür die unterschiedlichsten Lösungen geben: Wochenkarten und Monatskarten als Freifahrschein, Linien-gebundene Fahrscheine, Serien-Tickets nach Anzahl der Fahrten oder vielleicht auch Fahrzeit. Google Wallet will all diese Dinge in Zukunft besser unterstützen.

Google Wallet will diese einzelnen Fahrten nun selbst auswerten und den Nutzern eine Übersicht der genutzten Fahrten bieten. Das erfordert allerdings eine lokale Implementierung durch Google Wallet, sodass man es zuerst in nur einer einzigen Stadt anbieten kann und wohl noch längere Zeit benötigt, bis sich dies verbreiten kann. Zuerst bietet man es in Brighton und den Hove-Bussen in Großbritannien. Der Startschuss soll später in diesem Jahr erfolgen.

In Zukunft will man an dieser Stelle aber nicht nur die zurückgelegten Fahrten zeigen, sondern auch Informationen von der Verkehrsgesellschaft, wie etwa Verspätungen oder Streckenänderungen.

