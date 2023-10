Google Wallet: Tickets und Bordkarten mit QR-Code speichern, mit anderen Nutzern teilen und mehr

Die mobile Geldbörse Google Wallet könnte bei immer mehr Nutzern zur favorisierten Lösung zur Digitalisierung von Karten und Tickets aller Art gehören. Denn mit der App lässt sich nicht nur das mobile Bezahlen nutzen, sondern bekanntlich auch Eintrittskarten, Bordkarten, Reservierungen und einiges mehr speichern. Zuletzt hat man eine Reihe von Updates für diese Funktionen ausgerollt.



QR-Codes und Barcodes speichern

Es ist sehr bequem, wenn sich Kundenkarten und Tickets jeglicher Art auf dem Smartphone ablegen und über dieses verwenden lassen und kann dafür sorgen, so manche Geldbörse deutlich im Umfang zu schrumpfen. Google Wallet hat die Liste der unterstützen Karten oder Inhaltstypen in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut und kürzlich folgte der nächste größere Schritt, der im Rahmen eines Android Feature Drop angekündigt wurde und das Ablegen von Karten für viele weitere Typen öffnet.

Da sich nicht jedes kleine Geschäft mit Bonuskunde integrieren lässt, setzt man nun auf eine einfache Lösung: Man bietet Nutzern ab sofort die Möglichkeit, beliebige Strichcodes oder QR-Codes abzufotografieren und in Verbindung mit einem zusätzlich eingegebenen Titel sowie einer optionalen Beschreibung zu speichern. In der Ankündigung heißt es, dass Wallet aus dem abfotografierten Code einen „sicheren digitalen Code“ macht.

Zwar sind QR-Codes und Barcodes keine Hexerei, aber man sollte bei diesem Feature beachten, dass nicht das Originalbild, sondern eine dynamisch generierte Variante angezeigt wird. Gerade bei Barcodes gibt es viele verschiedene Varianten, sodass man nur hoffen kann, dass die Algorithmen stets die gesamte Länge und gewünschte Darstellungsform erstellen.

» Mehr Infos zum Ablegen von Karten per QR- und Barcode









Tickets mit anderen Nutzern teilen

Bei Bordkarten und Eintrittskarten erhalten Nutzer in diesen Tagen die neue Möglichkeit, diese mit anderen Nutzern zu teilen. Dazu gibt es einen neuen Teilen-Button, der nach einigen Sekunden auftaucht und eine schnelle Freigabe ermöglicht. Es folgt eine Warnung, dass das Teilen nicht rückgängig gemacht werden kann. Logisch, aber gerade bei Eintrittskarten und Bordkarten ist die Warnung als kleiner Anstupser vielleicht nicht schlecht.

Beim Teilen wird eine URL in der Form pay.google.com/gp/v/save/… erstellt, der eine sehr lange Zeichenfolge folgt. Theoretisch ist das Ticket dann öffentlich zugänglich, praktisch lässt sich die lange Zeichenfolge aber nicht erraten. Klickt der Empfänger auf den Link, öffnet sich am Smartphone die Google Wallet-App mit dem bereits darin hinterlegten Ticket, das dann dauerhaft aufgerufen werden kann. Wird der Link am Desktop oder an einem iPhone angeklickt, gibt es ein anderes Verhalten. Denn dann bleibt es bei der Webversion, über die das Ticket abgerufen werden kann. Dort ist es, wie auf obigem Screenshot zu sehen, ähnlich wie in der App zugänglich und kann inklusive QR-Code verwendet werden.

» Alle Infos zum Teilen der Tickets

Benachrichtigungen aus der Wallet-App

Derzeit nur ein kleines Detail, aber vielleicht bringt das in Zukunft neue Möglichkeiten: Benachrichtigungen aus der Wallet-Plattform kommen jetzt nicht mehr von den Google Play Services, sondern von der installierten Wallet-App selbst.

» Alle Infos zu den neuen Wallet-Benachrichtigungen

Letzte Aktualisierung am 28.09.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!