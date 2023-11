Smart Home: Google Home erweitert Unterstützung für Sensoren und Aktoren – Ventilatoren und mehr

Mit der Smart Home-Plattform Google Home lassen sich eine seit Jahren wachsende Anzahl an Geräten steuern, die per Sprachbefehl, über die App-Oberfläche oder auch per Automatisierung angesprochen werden können. Der Umfang wird immer weiter ausgebaut und jetzt stellen die Entwickler neue Möglichkeiten für Lüfter, Ventilatoren sowie zusätzlichen Sensordaten in Aussicht. Das dürfte bereits jetzt an Preview-Nutzer verteilt werden.



Erst gestern hatten wir über den Start der hilfreichen Script Editor-Funktion berichtet und jetzt arbeitet das Team von Google Home daran, noch mehr Datenquellen sowie Aktoren zu unterstützen. So sollen Nutzer schon bald die Möglichkeit haben, die Steuerung von Ventilatoren und Lüftern zu übernehmen, die über das bisher mögliche Einschalten und Ausschalten hinausgehen. Konkret spricht man nur von einer möglicherweise einstellbaren Geschwindigkeit.

Aber nicht nur neue Steuermöglichkeiten sind auf dem Weg, sondern auch zusätzliche Sensordaten können wohl schon jetzt von den ersten Nutzern abgerufen werden. Wie ihr am obigen Screenshot erkennen könnt, ermöglicht der Philips Hue Bewegungssensor nicht den Abruf der Hauptinformation (nämlich Bewegung), sondern auch der aktuellen Helligkeit und Temperatur. Letztes sogar mit zwei verschiedenen Messpunkten.

