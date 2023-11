Android Auto & Google One VPN: Kabellose Nutzung ist jetzt wieder möglich – Update behebt Probleme

Die kabellose Nutzung von Android Auto verbreitet sich immer weiter und funktioniert mittlerweile auch ohne größere Stolpersteine recht zuverlässig. Doch in den letzten Wochen kam es bei einigen Nutzern zu einem vollständigen Ausfall der Verbindung, den sich diese möglicherweise nicht erklären konnten. Jetzt hat Google das Problem behoben, das mit dem Google One VPN zusammenhing.



Wer Android Auto ohne Kabelanbindung nutzen möchte, darf parallel dazu kein VPN verwenden – das dürfte vielen Nutzern bekannt sein. Unterstützt das VPN allerdings eine Whitelist an Apps, die die VPN-Anbindung umgehen dürfen, ist Android Auto auch mit einer aktiven VPN-Verbindung nutzbar. Auch das Google One VPN besitzt eine solche Funktion und ermöglichte es damit seit langer Zeit, Android Auto auszunehmend. Doch seit Mitte Oktober hat das wohl nicht mehr funktioniert.

Betroffene Nutzer hatten schnell bemerkt, dass das damals jüngste Android Auto-Update für das Problem verantwortlich war und konnten sich durch ein Downgrade selbst behelfen. Google hingegen sah das Problem auf der anderen Seite und hat jetzt ein Update für das Google One-VPN ausgerollt. Auch dieses behebt das Problem. Mutmaßlich liegt es also am Zusammenspiel der beiden Anwendungen, an dem sich wohl zuletzt etwas geändert haben muss.

Wer also nach wie vor von dem Problem betroffen ist, sollte das aktuelle Update für die Google One-App installieren und darauf hoffen, dass es behoben ist.

