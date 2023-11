Pixel-Aktionen bei Amazon: Google Brand Store bringt Rabatte auf Pixel 8, Pixel 7, Pixel Watch + Pixel-Bundles

Beim Onlinehändler Amazon gibt es mittlerweile ein großes Portfolio an Google-Produkten, auf das ihr in diesen Tagen einmal einen Blick werfen solltet. Denn anlässlich der Black Friday-Woche gibt es zahlreiche Rabatte und Aktionen, die ihr Google Store auf Amazon finden könnt. Darunter natürlich die neuen Pixel-Produkte, das Nest-Portfolio, Fitbit-Geräte, Smart Home, Chromecast und vieles mehr. In diesen Stunden gibt es auch immer wieder interessante Bundles.



Es gab Zeiten, in denen es bei Amazon praktisch keine Google-Produkte gegeben hat, doch diese sind längst vorüber und nahezu das gesamte Pixel-Portfolio wird auch beim Onlinehändler angeboten. Aber die Produkte sind nicht nur einzeln gelistet, sondern werden auch im Google Brand Store umfangreich präsentiert und übersichtlich aufgelistet. Schaut dort einfach immer wieder Mal vorbei, denn auch aktuelle Aktionen sind dort zu sehen und genauso gültig wie bei anderen Händlern.

Zur Amazon Black Friday-Woche gibt es auch im Google Store viele Aktionen rund um die Pixel 8-Smartphones, die Pixel 7-Smartphones, die Pixel Watch 2 sowie eine Reihe von wechselnden Bundles. Diese bestehen aus einem Gratis-Ladegerät, Gratis Pixel Buds Pro und sind zum Teil günstiger als das jeweilige Einzel-Smartphone. Derzeit ist es so, dass die Aktionen recht sporadisch wechseln, daher liste ich sie hier nicht im Detail auf, sondern binde sie in der Amazon-Box ein oder ihr schaut selbst im Store vorbei.

Zusätzlich könnt ihr das Ganze auch mit den aktuellen Aktionen bei Amazon kombinieren und somit den Versandkostenvorteil nutzen. Schaut einfach mal im Google Brand Store vorbei.

» Google Brand Store bei Amazon









Letzte Aktualisierung am 16.11.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

» Google Brand Store bei Amazon