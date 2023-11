Pixel-Smartphones: So ist die ikonische Kameraleiste entstanden – Google gibt einige interessante Einblicke

Google hat den Pixel-Smartphones mit der sechsten Generation einen recht breit gefächerten Neustart spendiert, der sich äußerlich an der Kameraleiste zeigt, die längst zum Markenzeichen geworden ist und auch die kommenden Generationen schmücken dürfte. Jetzt hat das Pixel-Team einige interessante Einblicke darin gegeben, wie diese Kameraleiste entstanden ist und welche Ziele man mit dieser verfolgt(e).



Mit der Kameraleiste auf der Rückseite der Pixel-Smartphones ist Googles Hardware-Designern ein echtes Meisterstück gelungen, das ich hier im Blog im vergangenen Jahr schon einmal ausschweifend gelobt habe. Auch mit der achten Generation hat man natürlich daran festgehalten mittlerweile spricht man selbst von einem Signature-Design bzw. einem Erkennungszeichen der Pixel-Serie. Von Anfang an war klar, dass diese Leiste gekommen ist, um zu bleiben. Und das wohl noch viele Generationen.

Denn kürzlich hatte man verraten, was die Motivation hinter dieser „Camera Bar“ ist, deren Bezeichnung man sowohl namentlich als auch formtechnisch an die „Google Bar“, also die Google-Suchleiste angelehnt hat. Das Design-Team wollte ein neues Element etablieren, sodass die Pixel-Smartphones ab der ersten Generation mit dieser Komponente einen Wiedererkennungswert bekommen. Etwas, das es bisher auf einem Smartphone noch nicht gegeben hat – so formuliert man es selbst. Tatsächlich hatte man eine ähnliche Leiste schon mit dem Nexus 6P ausprobiert, allerdings damals am oberen Rand.

Die Hardware-Ingenieure hatten andere Ziele bzw. andere Probleme zu lösen: Weil die Kameratechnologie in den letzten Jahren immer wieder große Sprünge gemacht hat, wollte man sich für die Zukunft aufstellen und Möglichkeiten schaffen, Innovationen und neue Technologien ohne größere Design-Änderungen zu integrieren. Allen voran wollte man nicht den von vielen anderen Smartphone-Herstellern verwendeten Kamerablock weiter wachsen lassen.









Mit jeder Pixel-Generation hat man die Kameraleiste weiterentwickelt, ist aber stets dem Prinzip dieser Leiste treu geblieben. Auch mit den Pixel 8-Smartphones wird es eine Veränderung geben, die man bereits offiziell gezeigt hat. Weil man selbst davon spricht, dass diese Leiste zum Markenzeichen geworden ist, das für einen Wiedererkennungseffekt sorgt, können wir davon ausgehen, dass man es auch in den kommenden Jahren verwenden wird. Wenn es keine große technische Innovation gibt, wäre das sicherlich ein zukunftsfähiges Design für sehr viele Jahre.

Weiterhin geht man darauf ein, dass diese Leiste eine größere Herausforderung gewesen ist, als man denken würde. Denn die Platzierung der einzelnen Komponenten benötigt nicht nur visuelle Überlegungen, sondern auch technische und physikalische. Denn die Komponenten wollen untergebracht werden, sie müssen zusammenspielen, es muss schick aussehen und ganz neben muss die Ausrichtung passen, um die Bilder für die speziellen Effekte miteinander kombinieren zu können.

Erst vor wenigen Tagen hatten wir euch die Anpassungen der Kameraleiste mit der achten Generation gezeigt, bei der das Betonen dieses Elements noch stärker im Mittelpunkt steht. Einige weitere Details und interessante Einblicke findet ihr direkt im Google-Blog.

