Pixel-Smartphones: In Zukunft mit Google-Akku? Neue Strategie könnte auch Batterie-Technologie umfassen

Google hat mit den Pixel-Smartphones mittlerweile ein starkes Gesamtpaket im Portfolio, über das man im Laufe der Zeit immer mehr Kontrolle übernommen hat und dies auch in Zukunft weiter tun wird. Gut möglich, dass das schon bald auch für die Akku-Technologie gilt, denn die derzeit kursierenden Gerüchte rund um Apple könnten auch auf Googles Pixel-Abteilung zutreffen.



Mit dem Umstieg von Nexus auf Pixel hat Google die Kontrolle über die Gesamtproduktion der Smartphones genommen und diese in Eigenregie, statt in Kooperation mit einer anderen Smartphone-Marke produziert. Mit den folgenden Generationen begann man dann langsam, auch die einzelnen Komponenten nicht mehr unbedingt von der Stange zu kaufen: Es begann mit dem Pixel Visual Core für deutlich bessere Kamerabilder, ging über den Titan-Chip für erhöhte Sicherheit und gipfelte mit der sechsten Generation im hauseigenen Tensor-SoC.

Aber auch rund um die Kamera-Hardware hat Google fleißig Technologien gesammelt, kürzlich wurden die Super-Actua-Displays erfolgreich eingeführt und mit den Akkus könnte man schon bald die nächste Baustelle eröffnen. Denn während sich alle Nutzer über noch bessere Displays und bessere Kamerabilder freuen, würden sie eine noch längere Akkulaufzeit oder einen noch schnelleren (und Akku-schonenderen) Ladevorgang sicherlich noch mehr begrüßen. Die Zeiten, in denen nach zwei Jahren Dauernutzung das Ladekabel zum besten Freund wird, sind noch nicht vorbei.

Gerade in der heutigen Zeit sind Akku-Technologien enorm gefragt und können zur Raketenwissenschaft werden, doch wirklich große Sprünge hat es im Consumer-Bereich schon lange nicht mehr gegeben. Gut möglich, dass sich das bald ändert, denn laut aktuell kursierenden Gerüchten will Apple groß in den Akku-Markt einsteigen und die Batterien in den iPhones und anderen smarten Geräten wohl spürbar verbessern. Und damit wird es automatisch auch für Google interessant.









Google hat die gesamte Akku-Thematik seit jeher nur als Softwarehersteller betrachtet. Man hat über die Jahre unzählige Verbesserungen vorgenommen oder adaptive Features eingeführt, um den Energieverbrauch der Geräte auf Android-Basis zu senken. Die Akkus selbst hat man bisher aber noch nicht angefasst, sondern kauft diese praktisch bei den großen Herstellern von der Stange, um sie in die eigenen Pixel-Smartphones, die Pixel Watch oder andere Geräte zu verbauen.

Ich gehe davon aus, dass nicht nur Apple, sondern auch Google schon seit längerer Zeit an eigenen Akku-Technologien arbeitet und nach Optimierungen für den Einsatz in Smartphones sucht. Denn auch wenn solche Dinge erst nach Jahren bekannt werden, wissen die großen Unternehmen hinter den Kulissen ziemlich sicher recht genau, woran die Konkurrenz arbeitet. Bei Apple soll das Akku-Projekt wohl aus der seit vielen Jahren erträumten Fahrzeugentwicklung hervorgegangen sein.

Da es in weiter Ferne Googles Ziel sein dürfte, möglichst viele Komponenten selbst zu entwickeln, wären die Akkus daher nach dem SoC und den Displays sicherlich ein interessantes Gebiet.

