Pixel 8, Pixel 8 Pro & Pixel Tablet: 40 Prozent Rabatt für Play Points-Sammler; neue Aktion ist gestartet (US-only)

Wer im Google Play Store fleißig Punkte mit den Google Play Points sammelt, kann diese immer wieder gegen Vergünstigungen oder Prämien eintauschen, die je nach eigener Bonusstufe immer umfangreicher ausfallen können. Jetzt hat man eine neue Aktion für US-Nutzer gestartet, die perspektivisch oder über Umwege auch für deutsche Nutzer interessant sein könnte: 40 Prozent Rabatt auf die Pixel 8-Smartphones oder das Pixel Tablet.



Schon vor einigen Jahren wurden die Google Play Points geschaffen, bei denen die Nutzer für jeden Kauf im Play Store Punkte sammeln und in verschiedene Bonusstufen gelangen können. Kurz vor Weihnachten zeigt sich Google mal wieder spendabel und hält für einige Nutzer einen überraschenden Gutschein bereit, der auch ohne das Einlösen von Bonuspunkten genutzt werden kann: Es gibt 40 Prozent Rabatt auf die Pixel 8-Smartphones sowie das Pixel Tablet.

Wie ihr am obigen Ablauf sehen könnt, muss direkt auf der Aktionsseite ausgewählt werden, welchen Rabatt ihr haben möchtet und es wird anschließend ein Google Store-Code generiert. Ein späterer Wechsel ist nicht möglich. Der Haken an der Aktion ist es, dass diese nur für US-Nutzer gilt und auch nur für diese, die den Status Gold, Platin oder Diamant haben. Letztes hängt davon ab, wie fleißig in der Vergangenheit Punkte gesammelt wurden.

Es gilt zwar nur für US-Nutzer, aber wer ein US-Konto hat, eine Adresse dort besitzt, sich vielleicht per VPN behilft oder eine sonstige Möglichkeit sieht, kann es ja einfach einmal ausprobieren.

» Pixel-Aktionen im Google Store: Bis zu 700 Euro Trade-In auf Pixel Fold, Pixel 8-Rabatt, Gratis-Abos und mehr

[9to5Google]