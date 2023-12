Pixel-Smartphones: Das Smartphone als Lebensretter – so könnt ihr wichtige Notfallinformationen hinterlegen

Auf vielen Pixel-Smartphones befindet sich die App Persönliche Sicherheit, die eine Reihe von Funktionen zur Wahrung einer solchen bietet. Neben der in der letzten Zeit in den Medien kursierenden Autounfallerkennung, Sturzerkennung oder Notfall-SOS bietet dieses Feature auch die Notfallinformationen. Wir zeigen euch, wie ihr diese einrichtet und sowohl Notfallkontakte als auch medizinische Informationen hinterlegen könnt.



Es gibt Apps, die im Alltag nicht wirklich spannend oder interessant sind, auf die im Notfall aber nicht verzichten möchte. Man könnte eine App wie Mein Gerät finden dazuzählen, um ein verlorenes oder gestohlenes Gerät zu finden oder außer Betrieb zu setzen. Noch wichtiger ist natürlich die Persönliche Sicherheit, für die Google eine gleichnamige Plattform auf den Pixel-Smartphones bietet. Diese kann im Notfall (euer) Leben retten. Nämlich durch das Hinterlegen von Notfallkontakten und medizinischen Informationen.

So könnt ihr Notfallkontakte hinterlegen

Öffnet im App Drawer die App „Persönliche Informationen“, die ihr euch auch abseits dieser Anleitung einmal etwas genauer ansehen und kennenlernen solltet. Tippt dann auf „Meine Infos“ und schon kommt ihr in einen Bereich, in dem ihr Informationen für Ersthelfer hinterlegen könnt. Wechselt jetzt zu „Notfallkontakte“ und tippt einmal auf „Kontakt hinzufügen“. Es öffnet sich die Liste aller am Smartphone hinterlegten Kontakte, die ihr in nur einem Schritt als Notfallkontakt hinterlegen könnt.

Fügt ihr mehrere Personen dazu, lässt sich eine Reihenfolge festlegen. Ersthelfer oder auch ihr selbst habt die Möglichkeit, diese Personen ohne Entsperren des Smartphones anzurufen.









So könnt ihr medizinische Informationen hinterlegen

Nicht nur Notfallkontakte lassen sich hinterlegen, sondern auch wichtige Informationen, die mutmaßlich auch die Notfallkontakte so schnell nicht geben könnten. Öffnet dafür wieder die App „Persönliche Sicherheit“, tippt erneut auf den Bereich „Meine Infos“ und dann auf den Button „Medizinische Daten“. Es öffnet sich eine Auflistung wichtiger Kategorien, die ihr bei Bedarf ausfüllen könnt. Dort könnt ihr euren Namen eintragen, eure Blutgruppe, Allergien, wichtige Medikamente, eure Adresse und bei Bedarf noch einiges mehr.

Es ist zu empfehlen, dass ihr alle Informationen ausfüllt, wenn sie relevant sein sollten. Beachtet bitte, dass die Infos nur auf dem Smartphone gespeichert und nicht mit der Cloud synchronisiert werden. Vielen Ersthelfern dürfte dieser Bereich mittlerweile bekannt sein und auch Rettungskräfte werden sehr genau wissen, wie sie diese Informationen im Notfall von eurem Smartphone abrufen können. Nutzt das also, um euch selbst im Fall eines Falles zu schützen oder durch Hinterlegung von Allergien oder Medikamenten gar das Leben zu retten.

