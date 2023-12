Google Fotos: Smarter Dateimanager Google Files wird zur interessanten Offline-Alternative für Bildersuche

Viele Nutzer werden die Vorzüge von Google Fotos zu schätzen wissen, zu denen neben der einfachen Organisation der Medien auch die starke Suchfunktion gehört, die seit jeher sowohl Personen als auch Objekte und zum Teil Szenerien durchsuchen kann. Doch es muss nicht immer alles gleich in die Cloud geschoben werden, denn mit der neuen intelligenten Suche in Google Files gibt es nun eine interessante Offline-Alternative.



Es gibt viele Gründe, um Google Fotos zu nutzen. Bei den allermeisten Nutzern sind es wohl die beiden Punkte des automatischen Backups sowie dem einfachen Zugriff von allen Geräten. Aber auch die starke Suchfunktion spielt eine wichtige Rolle und könnte so manchen Nutzer dazu bewegen, jegliche Medien in die Cloud zu schaufeln. Natürlich gibt es Alternativen für die Objekterkennung in Fotos, aber die meisten Apps und Algorithmen sind denen von Google Fotos unterlegen.

Umso interessanter ist es, dass der smarte Dateimanager Google Files jetzt eine intelligente Suchfunktion erhält, die die Suche nach Texten und Objekten innerhalb von Fotos und Dokumenten ermöglicht. Das Ganze funktioniert vollständig Offline, benötigt weder einen temporären noch dauerhaften Cloud-Upload und bezieht sich somit logischerweise auch nur auf lokale Dateien. Wer die starke Objekterkennung von Google Fotos für lokale Dateien und ohne Cloudanbindung nutzen möchte, kann das also mit der neuesten Version der App tun.

Natürlich ist Google Files kein Ersatz für Google Fotos, in keiner Hinsicht und die Apps sind vollkommen verschieden, doch zumindest in diesem Bereich gibt es Überschneidungen. Google Files kann auch eine Ergänzung sein. Denn während Google Fotos nur die Cloudmedien durchsucht, obwohl auch lokale Medien im Fotostream gezeigt werden, füllt der Dateimanager diese Lücke. Fehlt eigentlich nur eine Brücke zwischen den beiden Apps, um eine umfassende Suche zu ermöglichen. Aber vielleicht kommt das noch.









So funktioniert die smarte Suchfunktion

Wir testen die Funktionen der erweiterten Suche, damit du Dateien einfacher finden kannst. Wenn du die intelligente Suche in den Einstellungen aktiviert hast, probiere die neue Suche aus:

– Text aus Bildern und PDFs

– Orte & Objekte aus Bildern

– Künstler, Alben und Titel aus Audio- & Videoinhalten

Nachdem ihr die App über den Play Store auf die neuste Version aktualisiert habt, wird diese im Hintergrund einen Index aufbauen. Das kann je nach Umfang der Medien und Auslastung des Geräts einige Tage dauern und wird unter Beachtung des Datenschutzes und der Geräteauslastung durchgeführt. Sobald die Indexierung abgeschlossen ist, über die ihr nicht informiert werdet, wird die Suchfunktion innerhalb der App für viele Suchanfragen deutlich mehr Ergebnisse liefern können.

Beachtet bitte, dass die Objekterkennung von Google Files möglicherweise nicht die gleiche Qualität wie bei Google Fotos liefern kann. Denn eine lokale KI mit kleiner Datenbank hat ihre Grenzen. Dazu kommt, dass auch die Personenerkennung nicht funktioniert, da Files nicht auf die Personendatenbank von Google Fotos zugreifen kann.

Ob die Funktion für euch schon verfügbar ist, könnt ihr in den Einstellungen sehen. Findet sich dort der Punkt „Intelligen Suchfunktion“ bzw. lässt sich dieser aktivieren (standardmäßig sollte es aktiviert sein), dann ist das Feature grundsätzliche verfügbar.

