Google Files: Neue intelligente Suchfunktion für den smarten Dateimanager – mit Text- und Objekterkennung

Der smarte Dateimanager Google Files erhält ein größeres Update, mit dem sowohl das Erfassen neuer Dateien als auch das Durchsuchen der lokal gespeicherten Medien verbessert werden soll. Die neueste Version verfügt sowohl über eine OCR-Technologie als auch eine Objekterkennung und soll die am Smartphone gespeicherten Dateien somit deutlich umfangreicher als bisher durchsuchen können.



Googles Files erhält eine intelligente Suchfunktion, die sehr ähnlich wie die Pendants bei Google Drive und Google Fotos funktionieren – mutmaßlich auf Basis der gleichen Technologie. Der große Unterschied ist, dass das Ganze Offline funktioniert, ohne dass die Dateien in die Cloud hochgeladen werden müssen. Sobald das Update ausgerollt ist und die App einige Tage Zeit zum indexieren hatte, kann die Suchfunktion sowohl nach Text in Dokumenten als auch Objekten in Bildern suchen.

Bisher durchsucht Google Files nur den Dateinamen, sodass das Update ein gewaltiger Schritt für alle Nutzer ist, die lokale Dateien über diese App suchen. Damit das funktionieren kann, muss vorab ein Index aufgebaut werden, den die App nach Angaben aus der Ankündigung selbstständig im Hintergrund unter Beachtung der Geräteleistung und des Datenschutz durchführt. Die Erst-Indexierung kann etwas Zeit in Anspruch nehmen, später wird das wohl bei jeder neuen Datei mehr oder weniger Live geschen. Man betont, dass die Dateien oder die Dateiinfos zu diesem Zweck nicht in die Cloud geladen werden müssen.

Wir testen die Funktionen der erweiterten Suche, damit du Dateien einfacher finden kannst. Wenn du die intelligente Suche in den Einstellungen aktiviert hast, probiere die neue Suche aus: Text aus Bildern und PDFs

Orte & Objekte aus Bildern

Künstler, Alben und Titel aus Audio- & Videoinhalten

Wer diese Indexierung nicht möchte, die natürlich einen gewissen Ressourcenverbrauch haben wird, kann es sehr einfach über die Einstellungen deaktivieren. Ich persönlich habe noch nie die Suchfunktion von Google Files genutzt und werde es daher deaktivieren, um Speicherplatz und Performance zu sparen.

