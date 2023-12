Google Chrome 120 ist da! Neue Möglichkeiten für Webentwickler – CSS, Bild-in-Bild, Zurück-Taste und mehr

Und schon wieder sind einige Wochen seit dem Release der letzten Chrome-Version vergangen, sodass Google in diesen Tagen mit dem gestaffelten Rollout von Chrome 120 beginnen kann. Seit gestern Abend wird die neue Version für alle Nutzer als Update angeboten, die auch diesmal wieder hauptsächlich für Webentwickler interessant ist. Es wird zur Gewohnheit, dass echte funktionale Updates erst nachträglich freigeschaltet werden.



Google Chrome 120 wurde in der Stable-Version veröffentlicht und wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt, nachdem es schon seit der vergangenen Woche im Early Release verfügbar war. Größere Updates gibt es auch in dieser Version nicht, doch mit zunehmender Geschwindigkeit der Rollouts ist damit auch nicht mehr unbedingt zu rechnen. Immerhin veröffentlicht man seit November 2023 schon alle drei Wochen eine neue Chrome-Version. Erneut konzentriert man sich dabei stark auf Neuerungen für Webentwickler.

Die neue Version bringt eine Reihe von neuen Möglichkeiten für Webentwickler. So hat man das details-Tag implementiert, mit dem sich sehr einfach Akkordeonlisten umsetzen lassen. Mit der CloseWatcherAPI lässt sich unter Android das Drücken der Zurück-Taste erkennen und abfangen, es gibt neue CSS-Regeln sowie eine optimierte Umsetzung von Bild-in-Bild. Schaut einfach mal in obiges Video oder in die Release-Notes für weitere Details vorbei.

