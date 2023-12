Pixel-Smartphones: Google startet neue Diagnose-App – so könnt ihr das Pixel Diagnostic Tool starten + Handbuch

Google hat den Pixel-Smartphones mit dem jüngsten Feature Drop nicht nur einen Reparaturmodus spendiert, sondern auch die neue Pixel Diagnostic App geschaffen. Diese ist allerdings auf den Smartphones versteckt und kann nur über einen speziellen Code innerhalb der Telefon-App gestartet werden. Wir zeigen euch, wie die App aussieht und wie ihr sie hoffentlich erreichen könnt.



Google setzt bei den Pixel-Smartphones zusätzlich auf Selbst-Reparatur durch die Nutzer – wenn sich diese einen solchen Eingriff zutrauen – und hat dazu in einem Blogpost einige neue Wege angekündigt. Das Wichtigste ist sicherlich der neue Reparaturmodus, wenn das Smartphone doch einmal eingeschickt werden muss, mit dem sich alle Daten auf dem Smartphone verstecken lassen. Wird das Smartphone in diesem Modus gebootet, findet sich eine neue Pixel Diagnostic App auf dem Gerät. Aber diese lässt sich auch auf anderen Wegen erreichen.

Bei der neuen App handelt es sich um ein Werkzeug, mit dem sich wichtige Smartphone-Funktionen testen und auch mögliche Hardware-Probleme aufspüren lassen. Dafür gibt es Tests für den Fingerabdruckscanner, das kabellose Aufladen, das Display, die Vibration, die Hardware-Buttons und einiges mehr. Man kennt solche Tools seit Jahren von anderen Smartphone-Herstellern und es ist gut, dass jetzt auch Google mit einer offiziellen Version, die speziell auf die Pixel-Smartphones zugeschnitten ist, nachlegt.

Doch die App ist auf dem Gerät versteckt und lässt sich nicht auf normalem Wege starten. Stattdessen müsst ihr den Umweg über die Telefon-App gehen und einen dieser „geheimen Codes“ eingeben, die vor allem bei früheren Handys so manchem Nutzer wohlbekannt gewesen sind. Der Code für die Pixel Diagnostic App lautet *#*#7287#*#*. Wie ihr das genau eingeben könnt, erfahrt ihr im Folgenden.









Vor und nach einer Reparatur sollten Sie die Funktionsfähigkeit Ihres Geräts prüfen. Wenn Sie auf Ihrem Google Pixel-Gerät eine Diagnose durchführen möchten, können Sie die Diagnose-App aufrufen. Die Diagnose-App für Google Pixel ist in jedem Pixel Smartphone integriert und hilft Ihnen dabei, die Funktionsfähigkeit Ihres Smartphones zu beurteilen. Ihr Pixel Smartphone muss mit dem Internet verbunden sein. Öffnen Sie die Telefon App. Tippen Sie auf „Wähltasten. Wählen Sie folgende Nummer: *#*#7287#*#* Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm. Tippen Sie auf Bestätigen.

Die App steht derzeit nur in englischer Sprache zur Verfügung und sollte nach offiziellen Angaben in allen Ländern angeboten werden, in denen die Smartphones erhältlich sind. Doch derzeit werden viele Nutzer mit der Meldung, dass das Tool nur für US-Nutzer verfügbar ist, abgespeist und können die App nicht starten. Dabei dürfte es sich um einen Fehler handeln, der im Laufe der nächsten Tage mutmaßlich durch ein weiteres Update behoben wird. Wer sich die App schon einmal ansehen möchte, findet Hier das Handbuch zur App.

