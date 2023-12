Android: Google Keep-Notizen vom Sperrbildschirm aus erstellen – schwebendes Overlay kommt (Teardown)

Die Notizen-App Google Keep ist sowohl im Browser als auch am Smartphone einfach nutzbar und sorgt dafür, dass alle Einträge plattformübergreifend synchronisiert werden. Jetzt steht ein größeres Update in Kombination mit Android 14 vor der Tür, das das Erstellen von neuen Notizen deutlich beschleunigen soll. Ein vom Sperrbildschirm zugängliches Notizen-Overlay.



Es erfordert nicht viele Schritte, um eine neue Notiz bei Google Keep zu erstellen. Dennoch muss man zuerst das Smartphone entsperren, die App suchen und auf „neue Notiz“ tippen, um loslegen zu können. Für Blitzeinfälle oder sehr schnelle Notizen dauert das zu lang, also wird man in Kürze einen neuen Weg schaffen, den wir schon vor längerer Zeit für das Pixel Tablet erwartet hatten. Google Keep wird sich direkt vom Android-Sperrbildschirm aufrufen lassen, ohne dass das Smartphone entsperrt werden muss.

Die Voraussetzungen sind mit Android 14 geschaffen worden, doch das entscheidende Google Keep-Update fehlt noch, um diese Funktion nutzen und auf Screenshots zeigen zu können. Nutzer haben die Möglichkeit, Google Keep als Verknüpfung auf dem Sperrbildschirm abzulegen und von dort aus aufzurufen. Doch statt die vollwertige App zu öffnen, was eine Entsperrung notwendig machen würde, gibt es ein schwebendes Overlay, in dem sehr schnell getippt, oder gekritzelt werden kann.

Eigentlich hatten wir ein solches Feature schon für den Start des Pixel Tablet erwartet, denn es war in der Hochphase der Leaks eine der Kernfunktionen des Geräts. Doch schlussendlich kam es ohne Eingabestift auf den Markt und Google dürfte das Feature daher erst einmal auf die lange Bank geschoben haben. Bis jetzt, denn es wird wohl nicht mehr lang dauern, bis man das für erste Nutzer freischaltet.

