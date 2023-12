YouTube Premium: Abonnenten erhalten hohen Rabatt auf Pixel 8 oder Pixel 8 Pro (vorerst US-only)

Pünktlich zur Weihnachtszeit verteilt Google auch unter den eigenen Nutzern Geschenke, zumindest in Form von Rabatt-Aktionen an zahlende Abonnenten. Jetzt wurde eine neue Aktion für US-Nutzer von YouTube-Premium bekannt, die viele bei Bedarf sicherlich gerne mitnehmen: Abonnenten der Videoplattform können sich einen Rabatt in einer Gesamthöhe von bis zu 325 Dollar auf die Pixel 8-Smartphones sichern.



In der Zeit vor Weihnachten will Google offenbar möglichst viele Pixel-Smartphones verkaufen und setzt dazu auch auf interessante Rabatt-Aktionen für die treuen Nutzer. Erst vor wenigen Tagen haben wir über den 40 Prozent-Rabatt für Play Points-Nutzer berichtet und jetzt dürfen sich auch Abonnenten von YouTube Premium freuen. Zumindest dann, wenn sie Interesse an einem Pixel 8-Smartphone haben und in den USA wohnen.

Derzeit werden E-Mails mit einem Coupon-Code für den Google Store verschickt. Dieser bringt einen zusätzlichen Rabatt in Höhe von 125 Dollar auf ein Pixel 8 oder Pixel 8 Pro. Das allein ist schon sehr nett, aber in diesem seltenen Fall lassen sich auch mehrere Aktionen miteinander kombinieren. Und so gelten zusätzlich auch die aktuellen Google Store-Aktionen, die einen hohen Gesamtwert einsparen können: 275 Dollar beim Pixel 8 und sogar 325 Dollar beim Pixel 8 Pro.

Auch bei dieser Aktion gilt, dass die meisten unserer Leser sie wahrscheinlich nicht nutzen können. Doch es kommt immer wieder vor, dass solche Aktionen früher oder später auch nach Deutschland kommen und somit seid ihr schon einmal vorab informiert. Vielleicht kann es der eine oder andere auch jetzt schon über Umwege und mit den richtigen Voraussetzungen nutzen.

» Pixel 8, Pixel 8 Pro & Pixel Tablet: 40 Prozent Rabatt für Play Points-Sammler; neue Aktion ist gestartet (US-only)

[9to5Google]