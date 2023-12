Google Maps: Standortverlauf wird verschoben, blaues Menü ist wieder zurück und Daten einfacher löschen

Nutzer von Google Maps dürfen sich in den nächsten Wochen über eine ganze Reihe von neuen Funktionen freuen, die den Datenschutz rund um die Kartenplattform in den Mittelpunkt stellen und mehr Kontrollmöglichkeiten bieten. Das große Privacy-Update besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten, über die wir euch bereits separat informiert haben und hier noch einmal zusammengefasst werden.



Google Maps ist nicht nur ein sehr umfangreicher Datenlieferant, sondern hat auch selbst einen großen Datenhunger, um die diversen Crowd-Funktionen mit den Nutzerdaten überhaupt zu ermöglichen. Eine wesentliche Komponente ist der Google Maps Standortverlauf, den man den Nutzern unter anderem über die Zeitachse wieder zur Verfügung stellt. Bei dieser wird es in Kürze eine Verlagerung geben, Einträge sollen sich noch leichter löschen lassen und die Nutzer erhalten eine neue Übersicht über ihre Daten in Maps.

Standortverlauf wird auf das Smartphone verlegt

Der bisher über die Cloud gepflegte Standortverlauf mit der dazugehörigen Zeitachse wird in wenigen Wochen direkt auf das Smartphone der Nutzer verlegt. Alle besuchten Orte und sonstigen Bewegungen werden maximal 18 Monate auf dem Smartphone gespeichert. Die Synchronisierung mit der Cloud ist nur noch optional und kann zu Zwecken des Backups und der Wiederherstellung genutzt werden. Außerdem wird die automatische Löschung der ältesten Daten von 18 Monate auf nur noch drei Monate verringert.

» Alle Infos zur Änderung am Standortverlauf

Alle Daten zu einem Ort löschen

Eine neue Verknüpfung bei jedem Ortseintrag macht es möglich, alle zu diesem Punkt aufgezeichnete Daten abzurufen und bei Bedarf einzeln oder in einem gesamten Rutsch zu löschen. Möchtet ihr also den Besuch oder die Recherche zu einem Ort vollständig aus eurem Konto tilgen, könnt ihr das in Zukunft an einer zentralen Stelle tun.

» Alle Infos zu den gebündelten Ortsinformationen









Rückkehr des Blauer Punkt-Menü

Das hinter dem blauen Punkt befindliche Menü kehrt wieder zurück und positioniert sich als neue Anlaufstelle für aktuelle Informationen sowie Datenschutzeinstellungen. Ihr erreicht es durch das Antippen des blauen Punktes, der euren aktuellen Standort symbolisiert. Das Menü war schon vor einigen Jahren verfügbar, damals noch im anderen Gewand, und kehrt jetzt an gewohnter Stelle wieder zurück. Was ihr darin alles finden könnt, seht ihr im obigen Video sowie im folgenden Artikel.

» Alle Infos zum neuen Blauer Punkt-Menü

Letzte Aktualisierung am 19.11.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[Google-Blog]