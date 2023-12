Google Maps: Löschen von besuchten Orten wird jetzt deutlich leichter – mit einem Klick alles löschen (Video)

Die Android-App von Google Maps sowie das darunterliegende Framework sammeln fleißig Daten von den Nutzern, die jeden besuchten Ort, jede Navigation und jeden Klick protokollieren und im Nutzerkonto speichern. Weil das manchmal verräterisch sein kann, gibt man den Nutzern in Kürze eine einfache Möglichkeit, alle protokollierten Daten zu einem speziellen Ort zu löschen. Mit einem Klick ist alles weg.



Gestern hat das Google Maps-Team eine große Änderung am Standortverlauf angekündigt, die dafür sorgen wird, dass die Daten primär auf dem Smartphone und nicht mehr in der Cloud gespeichert werden. Aber auch an anderer Stelle will man den Nutzern mehr Kontrolle über die Daten geben und das einfache Löschen von Inhalten ermöglichen. So wird es in Kürze möglich sein, direkt aus einem Ortseintrag heraus alle aufgezeichneten Daten zu löschen, die mit diesem in Verbindung stehen.

Ein Tap auf die Informationen, so wie in obiger Animation ersichtlich, führt zu einer Auflistung aller aufgezeichneten Daten. Das kann ein Besuch sein, die Suche nach dem Ort, eine Navigation zu diesem Ort und weiteres. Bewertungen und Rezensionen werden davon nicht berührt. Alle Daten lassen sich entweder einzeln löschen oder mit einem Button in einem Zug vollständig entfernen. Ganz so, als wenn dieser Ort niemals besucht oder recherchiert worden wäre.

Als Nutzungsbeispiel gibt man an, dass etwa eine Geburtstparty geplant wurde und man daher alle Informationen rund um eine Bäckerei entfernen könnte.

» Google Maps: Große Änderungen beim Standortverlauf – Zeitachse wird nur lokal gespeichert + Cloud-Backup

[Google-Blog]