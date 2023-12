Google Docs: Neuer schwebender Zugriff auf das Smart Canvas-Menü wird für alle Nutzer ausgerollt

Mit der Funktion „Smart Canvas“ ist es in Google Docs sehr leicht möglich, Inhalte aller Art dynamisch in ein Dokument einzufügen. Das dazugehörige Menü lässt sich über die Oberfläche oder durch Drücken der @-Taste auf der Tastatur öffnen. Jetzt macht man es noch einfacher und erfordert weder den langen Aufruf noch das Drücken der Tastatur. Ein neuer schwebender Button macht es möglich.



Google Docs hat vor länger Zeit die Funktion „Smart Canvas“ eingeführt, die das Einfügen von dynamischen Elementen innerhalb eines Dokuments ermöglicht. Einfach die @-Taste auf der Tastatur drücken und schon öffnet sich ein Overlay wie im obigen Beispiel. Die Tastatur ist bei der Nutzung einer Textverarbeitung sicherlich nicht weit, aber dennoch will man es den Nutzern nun noch einfacher machen und diese vielleicht auch an die Möglichkeit zum Einfügen solcher Inhalte erinnern.

Das jüngste Update sorgt dafür, dass das @-Symbol in einer leeren Zeile gezeigt wird, sobald der Cursor über diese fährt. Dann genügt ein Klick auf das Symbol und es öffnet sich das entsprechende Menü. Es ist also nur ein weiterer Weg, um dieses Overlay zu öffnen. An der Möglichkeit der Tastatur-Eingabe ändert sich vorerst nichts, denn viele Nutzer dürften sich auch schon an diesen Weg gewöhnt haben.

Der neue Overlay-Button wird ab sofort für alle Workspace-Nutzer ausgerollt und soll im Laufe der nächsten 15 Tage überall ankommen.

