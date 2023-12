Google Messages: Neue Kontakte-Seite wird ausgerollt – löst sich von Google Kontakte (Screenshots)

Das Team von Google Messages legt derzeit eine hohe Geschwindigkeit bei der Weiterentwicklung des Messengers vor, die wir bisher nicht unbedingt gewohnt waren. Nach den großen visuellen Updates der letzten Wochen und dem baldigen Start der Profile wird jetzt erneut ein wichtiger Bereich umgebaut: Eine ganz neue Kontakte-Seite fasst nun alle Informationen zu einem Kontakt zusammen, statt die Nutzer nur zur Google Kontakte-App weiterzuleiten.



Bei Google Messages spielt das Nutzerprofil in Zukunft wohl eine wichtigere Rolle als bisher. Erst vor wenigen Wochen wurden die neuen Profile offiziell angekündigt und passend dazu hat man jetzt die Kontakte-Seite gestartet. Statt die Nutzer wie bisher direkt zu Google Kontakte weiterzuleiten, gibt es jetzt eine eigene Seite für jeden Kontakt. Diese enthält das Profilbild, den Namen, die Telefonnummer und eine Reihe weiterer Informationen. Unter dem Profibild lässt sich ein Anruf oder ein Videoanruf starten oder die Suchfunktion sowie Google Kontakte nutzen.

Direkt nach den Kontaktinformationen folgt ein Karussell mit Medien, die zuletzt in der Konversation versendet wurden. Mit einem Tap lässt sich die gesamte Liste aller genutzten Medien zeigen – kennt man in der Form auch von WhatsApp und Co. Es folgt ein Bereich mit Einstellungen zur Nutzung von SMS und MMS, eine Verknüpfung zu den Benachrichtigungseinstellungen oder das Blockieren des Kontakts. Darunter kommt der nächste Bereich, der über die aktivierte Verschlüsselung in der Konversation informiert.

Im Laufe der Zeit dürfte diese Seite weiter ausgebaut werden und Hand-in-Hand mit den neuen Profilseiten gehen, auf denen die Nutzer ihre eigenen Informationen hinterlegen können.

[9to5Google]