Android 14: Cooldown-Funktion für wiederkehrende Benachrichtigungen kommt – soll weniger nerven

Es kann unter Android recht häufig vorkommen, dass einzelne Apps in kurzen Abständen mehrere Benachrichtigungen senden, über die man als Nutzer jedes Mal erneut informiert wird. Weil das nicht unbedingt zielführend ist, arbeitet man jetzt an einem neuen „Cooldown-Modus“, mit dem sich wiederholte akustische oder auch haptische Benachrichtigungen deaktivieren lassen. In der aktuellen QPR2 Beta ist das bereits zu sehen.



Sobald unter Android eine Benachrichtigung eintrifft, wird man je nach den eigenen Einstellungen darüber akustisch, per Vibration oder auf anderen Wegen informiert. Das ist Sinn und Zweck der Benachrichtigungen, aber wenn mehrere Benachrichtigungen einer einzelnen App in kurzer Zeit eintrudeln, dann kann es schnell lästig werden. Aus diesem Grund arbeitet man jetzt an einem Cooldown-Modus für diese Benachrichtigungen, der sich in der Android 14 QPR2 Beta zeigt.

Nutzer haben die Möglichkeit, diesen Modus zu aktivieren und diesen Benachrichtigungen ein wenig den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ist das Feature aktiviert, wird die Lautstärke für die Folge-Benachrichtigungen nach und nach gesenkt sowie je nach Option auch die Vibration deaktiviert. In den Einstellungen lässt sich festlegen, ob das für alle Benachrichtigungen oder nur für Konversationen gelten soll, bei denen die Inhalte miteinander kombiniert werden (etwa bei Messengern).

Derzeit zeigt sich das Feature nur in Android 14 QPR2 Beta 2 und kann dort aktiviert werden. Es ist zu erwarten, dass es schon ein Bestandteil der QPR2-Version werden wird, die im März für die Pixel-Smartphones ausgerollt werden soll. Anders als der Private Space, der wohl erst mit Android 15 gestartet wird:

