Pixel Watch: Update für alle Smartwatches – Google rollt das Dezember-Update + Pixel Feature Drop aus

Gute Nachrichten für Nutzer der Pixel Watch und Pixel Watch 2: Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung des Android-Sicherheitsupdates für die Pixel-Smartphones, kommen jetzt auch die Nutzer der Smartwatch in den Genuss des Updates. Neben dem üblichen Sicherheitsupdate und den Performance-Verbesserungen gibt es in diesem Monat auch ein funktionelles Update, das zusätzlich das kürzlich angekündigte Pixel Feature Drop im Gepäck hat.



Google hat in der letzten Wochen zuerst das Android-Sicherheitsupdate und kurz darauf das Dezember-Update für die Pixel-Smartphones sowie das Pixel Feature Drop veröffentlicht, das mittlerweile auf die meisten Geräte ausgerollt worden sein sollte. Jetzt bekommen auch Besitzer einer Pixel-Smartwatch der ersten und zweiten Generation das Update angeboten oder können es möglicherweise durch mehrfaches Tippen auf den Update-Dialog anfordern. Enthalten ist in erster Linie natürlich das Sicherheitsupdate mit den üblichen Fixes:

Google Pixel Watch: TWD9.231205.001

The December 2023 software update includes new convenience features, numerous bug fixes, and performance updates for Pixel Watch users.

Zusätzlich legt man auch funktionell nach:

Your Pixel Phone and first-gen Pixel Watch will work even better together for more convenience, allowing you to sync your Do Not Disturb and Bedtime Modes from one device to the other, like you can with Pixel Watch 2.

A number of people experienced image retention on their Pixel Watch 2, which has been fixed in this update.

Schaut euch an, was das Pixel Feature Drop für die Pixel Watch im Gepäck hat, das ebenfalls in diesem Paket enthalten ist.

