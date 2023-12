Android: Microsoft wird wohl einen großen Google Play Store-Konkurrenten starten – Xbox vs. Play Games

Unter Android ist der Google Play Store der absolute Platzhirsch und für die allermeisten Nutzer die erst (und einzige) Anlaufstelle auf der Suche nach Apps und Spielen. Diese komfortable Position könnte Google aber schon bald verlieren, denn es formt sich eine mächtige Konkurrenz, die schon in wenigen Monaten an den Start gehen dürfte: Microsoft hat einen Games Store für Android angekündigt und dürfte damit offene Türen einrennen.



Der Google Play Store ist sicherlich nicht konkurrenzlos, doch seit vielen Jahren sind die Alternativen nur Randerscheinungen, die den meisten Nutzern nicht einmal bekannt sein dürften. Durch die tief in Android integrierte Regel, dass nur der Google Play Store „gut“ ist und alle anderen lediglich mit dem „bösen Sideloading“ genutzt werden können, waren die Voraussetzungen für die Konkurrenz auch nicht wirklich gut. Es ist nicht zu erwarten, dass Google in den nächsten Jahren freiwillig etwas daran ändern wird.

Wenn allerdings ein neuer Konkurrent auf den Plan tritt, der zumindest ein wenig über diese Grundeinstellung erhaben ist, dann könnte die komfortable Position des Play Store bröckeln. Vor wenigen Tagen hat Microsoft einen Games Store für Android angekündigt und diesen als strategisch sehr wichtig bezeichnet. Es geht um die Zukunft des gesamten Xbox-Businesses und die 46 Milliarden Dollar-Übernahme von Activision Blizzard King (ABK) hat schon gezeigt, dass Microsoft bereit ist, sehr viel in dieses Geschäft zu investieren.

Man will einen Games Store aufbauen und diesen als Konkurrenz zum Google Play Store starten. Microsoft möchte Kontrolle gewinnen und vor allem die hohen Provisionen, die an Google (und auf dem iPhone an Apple) gezahlt werden müssen. Dabei verlässt man sich aber nicht nur auf den eigenen starken Spielekatalog, sondern will auch bedeutsame Partner gefunden haben, deren Namen bisher nicht genannt worden sind. Vielleicht könnte man UbiSoft ins Spiel bringen, das nach dem Stadia-Debakel nicht gut auf Google zu sprechen sein dürfte?









Microsoft wird ohne Frage dazu in der Lage sein, einen Games Store aufzubauen und diesen auch zu füllen. Immerhin hat man seit vielen Jahren populäre Titel der Microsoft Games unter dem Dach. Mit Activision Blizzard King kamen viele weitere starke Marken dazu und selbst der ewige Dauerbrenner Candy Crush ist nun unter dem Dach von Microsoft. Nehmen wir an, dass man im eigenen Store alle Spiele deutlich günstiger verkauft als im Play Store (aufgrund der Provisionen), dann kommen die Nutzer ganz von alleine und auch das böse Sideloading wird zur Randnotiz.

Zwar sind auch andere Unternehmen mit dem Aufbau einer Play Store-Konkurrenz nicht wirklich weit gekommen, aber diese hatten auch nicht die Möglichkeiten, die Microsoft hat. Epic hat eigentlich nur Fortnite als Zugpferd, Amazon betreibt seinen App Store eher als Hobby, die Stores der Smartphone-Hersteller haben kaum mehr als Alibi-Charakter und Alternativen wie F-Droid würde ich nicht unbedingt als echte Konkurrenz bezeichnen. Microsoft hat den umfangreichen Spielekatalog, genießt seit Jahrzehnten das Vertrauen vieler Nutzer (trotz aller Unkenrufe) und auch die forcierte Windows-Anbindung könnte noch eine Rolle spielen.

Es wird nicht nur interessant sein, wie sich Microsoft aufstellt, sondern auch wie Google darauf reagiert. Man könnte Google Play Games vielleicht wieder deutlich mehr forcieren, das Abenteuer Desktop zum Markenaufbau deutlich ausweiten oder wäre vielleicht gezwungen, die Gebühren anzupassen. Microsoft plant aber nicht nur mit Android, sondern auch auf iOS und will somit plattformübergreifend auftreten. Konkurrenz belebt das Geschäft, aus Nutzersicht ist das daher zu begrüßen. Bei all den Möglichkeiten, die Microsoft hat, wollen wir aber auch nicht vergessen, dass man am „Heimatmarkt Desktop“ bisher keine Chance gegen Steam hatte. Die Weichen scheinen aber darauf gestellt, dass sich 2024 einiges im Gaming-Bereich ändert.

