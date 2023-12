Mobile Gaming: Microsoft plant eigenen Games Store für Android – mit Activision Blizzard King als Zugpferd?

Auch unter Android gehört Microsoft zu den größeren Softwareentwicklern und erreicht mit den eigenen Apps mehrere Hundert Millionen Nutzer, die sich diese aus dem Google Play Store heruntergeladen haben. Jetzt wurde bekannt, dass Microsoft mit Hochdruck an einer Alternative arbeitet und schon im nächsten Jahr einen eigenen Android App Store für Games starten will. Das könnte auf die jüngst bekannt gewordenen Activision-Pläne aufbauen.



Nach einer langen Phase konnte Microsoft vor wenigen Wochen offiziell die Übernahme von Activision Blizzard King (ABK) verkünden, die man sich viele Milliarden Dollar kosten hat lassen, die natürlich wieder eingespielt werden wollen. In den weltweiten Wettbewerbsverfahren ging es vor allem darum, ob die Spiele zukünftig auch für andere Spielekonsolen und Plattformen zu haben sein werden, wobei vor allem Sony viel Druck gemacht und um die ABK-Titel für die PlayStation gefürchtet hat. Doch Microsoft hat noch ganz andere Pläne verfolgt, die erst jetzt bekannt werden.

Microsofts Xbox-Chef Phil Spencer hat nun höchstpersönlich verkündet, dass sein Unternehmen schon seit langer Zeit an einem eigenen Games Store arbeitet, der schon sehr bald starten soll. Dieser dürfte als direkte Konkurrenz zum Google Play Store aufgestellt werden und in Zukunft vielleicht nicht nur Spiele vertreiben. Microsoft allein ist mit dem eigenen Portfolio und dem enormen Zuwachs durch ABK sehr gut aufgestellt, aber man will auch noch weitere Partner mit an Bord geholt haben. Ohne Frage eine Gaming-Macht.

Im Statement heißt es, dass Microsoft mehr Kontrolle gewinnen muss, um die Marke Xbox zu schützen – was wohl auch mit Blick auf die Zukunft der Spielekonsole-Hardware geschieht. Denn nicht wenige vermuten, dass es die klassische Konsole in Zukunft nicht mehr gibt und sich alles auf das Cloud-Gaming konzentrieren wird. Eine Abhängigkeit vom Google Play Store mit seinen hohen Provisionen passt da wohl nicht ins Bild.

It’s an important part of our strategy and something we are actively working on today not only alone, but talking to other partners who’d also like to see more choice for how they can monetize on the phone… I don’t think this is multiple years away, I think this is sooner than that.

We’ve talked about choice, and today on your mobile phones, you don’t have choice. To make sure that Xbox is not only relevant today but for the next 10, 20 years, we’re going to have to be strong across many screens.