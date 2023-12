YouTube: Abrufzahlen und Likes mit Live-Werten – neue animierte Zähler werden getestet (Video)

Auf Googles Videoplattform YouTube spielt die soziale Komponente eine wichtige Rolle, denn neben dem eigentlichen Video sind auch Kommentare, Likes sowie die Klickzahlen interessant. Jetzt gibt es einen interessanten Testlauf für Premium-Nutzer, die derzeit vermehrt eine Live-Anzeige dieser Werte erhalten. Sowohl Klickzahlen als auch Likes werden durch eine Animation Live aktualisiert.



Vor wenigen Woche hatte Google angekündigt, bei den YouTube-Kommentaren aufzuräumen, indem diese per Künstlicher Intelligenz ganz neu sortiert und zusammengefasst werden sollen. Bisher hat man das noch nicht in der Breite in die Tat umgesetzt, aber auch an anderer Stelle soll die soziale Komponente aktualisiert werden. In einem aktuellen Testlauf zeigt sich, dass sowohl die Likes als auch die Abrufzahlen durch eine Animation Live aktualisiert werden.

Deutlich sichtbar wird das natürlich nur bei Videos von großen Kanälen, bei denen die Zahlen schnell in die Höhe schießen. Derzeit wird das wohl nur mit Premium-Abonnenten getestet, ohne dass diese etwas freischalten müssten. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, bilde mir aber ein, das ebenfalls schon vor einigen Wochen beim Like-Zähler gesehen zu haben. Gut möglich, dass der Test schon etwas länger läuft. Eine offizielle Ankündigung seitens Google/YouTube gab es nicht.

