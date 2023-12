Google Maps: Das blaue Menü ist wieder da – neue Einstellungen und Infos hinter dem blauen Punkt (Video)

Rund um Google Maps gab es in den vergangenen zwei Wochen einige Änderungen in puncto Datenschutz sowie der Verarbeitung der gesammelten Nutzerdaten. Aber nicht nur unter der Haube, sondern auch an der Oberfläche wird sich mit dem kommenden Update etwas tun – denn die damals als „blaues Menü“ bekannte Oberfläche wird zurückkehren. Zwar mit einer anderen Farbe, aber in etwa denselben Funktionen und Informationen.



Vor einigen Jahren haben wir euch das blaue Menü hinter dem blauen Punkt bei Google Maps vorgestellt, das man leider irgendwann eingestellt und die darin befindlichen Informationen und Funktionen an eine andere Stelle verfrachtet hat. Jetzt feiert es ein Comeback, denn in Kürze könnt ihr wieder auf den blauen Punkt auf der Karte drücken – der euren aktuellen Standort markiert – und kommt zur Oberfläche, die im folgenden Video zu sehen ist.

Darin befinden sich Einstellungen und Informationen zum Standortverlauf, zum Zugriff auf euren Standort, das Tool zum Kalibrieren des Smartphone-Kompass, eine Verknüpfung zu den Datenkontrollen sowie die Möglichkeit zum Speichern des Parkplatzes. Vielleicht auch noch einiges mehr, denn im Video ist nicht die gesamte Oberfläche zu sehen und bisher wurde es noch nicht für alle Nutzer ausgerollt. In der damaligen Umsetzung fand sich dort etwa auch der aktuelle Standort in Koordinatenform sowie der dazugehörige Plus Code.

Alle neuen Features rund um den Datenschutz werden im Laufe der nächsten Wochen für alle Smartphone-Nutzer (Android und iOS) ausgerollt. Das blaue Menü bzw. das Menü hinter dem blauen Punkt dürfte ein Highlight sein, das in den nächsten Monaten weitere Funktionen erhalten könnte.

