Google Wallet: Das Deutschlandticket lässt sich jetzt auf offiziellem Weg in der App ablegen – so funktioniert es

Mit Google Wallet lassen sich viele Dinge aus der Geldbörse digitalisieren und direkt auf dem Smartphone ablegen sowie über dieses nutzen – das gilt hauptsächlich für Kreditkarten, Debitkarten und auch Kundenkarten. Aber auch Tickts und Fahrkarten lassen sich dort ablegen und jetzt wurde die Liste der unterstützen Karten erneut erweitert: Ab sofort könnt ihr das Deutschlandticket digital in der App speichern.



Schon vor einigen Monaten hat Google Wallet die Unterstützung für beliebige Karten und das Deutschlandticket angekündigt, doch bisher kam das nur bei wenigen Nutzern an. Jetzt scheint der Rollout im Gang zu sein und auch das Deutschlandticket ist in der Liste der unterstützen Medien zu finden, die sich in der App speichern lassen. Solltet ihr eines besitzen und digitalisieren wollen, dann schaut doch einmal bei Google Wallet vorbei.

In der Liste der unterstützten Ticketarten ist das Deutschlandticket.de jetzt zu finden. Ein Tap führt euch direkt auf die Webseite, auf der ihr ein Ticket erwerben oder euch in euer Kundenkonto einloggen könnt. Ist der Prozess abgeschlossen, findet sich das Ticket innerhalb von Google Wallet an gleicher Stelle wie die anderen Kundenkarten, Tickets oder auch Bezahlkarten. Interessanterweise kommt Google Wallet damit sogar der Android-App der Deutschen Bahn zuvor, die keine Möglichkeit zum Speichern des Tickets bietet.

