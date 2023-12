Android Auto: Großes Update bringt neues Design für die Infotainment-Oberfläche und Icons (Screenshots)

Das letzte große Update für Android Auto in diesem Jahr bringt die App nicht nur auf die Versionsnummer 11, sondern hat auch deutlich sichtbare Neuerungen im Gepäck, die vielen Nutzern auffallen werden: Die Oberfläche von Android Auto auf dem Infotainment-System passt sich nach dem Update deutlich mehr an die Smartphone-Oberfläche an. Vor allem Samsung-Nutzer werden deutliche Unterschiede sehen.



Die Oberfläche von Android Auto ist bewusst sehr einfach gehalten und sieht bei allen Nutzern gleich aus, sodass ein Wechsel des Smartphones keine Umgewöhnung mit sich bringt. Daran wird Google sicherlich auch in Zukunft festhalten, aber dennoch lässt man in puncto Oberflächen-Design nun etwas mehr Spielraum für Anpassungen. Denn das einheitliche Design für alle Nutzer wird einem marginal angepassten Design weichen, das sich auf die Smartphone-Oberfläche des Nutzers bezieht.

Besonders deutlich wird das zuerst für Samsung-Nutzer, denn für diese ändern sich viele Elemente: Die App-Icons im Drawer, die App-Icons am unteren Rand, die äußere Form der Icons sowie die Symbole in der Statusleiste. Allesamt werden die von Google bisher genutzten Standarddarstellungen gegen die Varianten der Samsung-Smartphones ausgetauscht. Auf den unten eingebundenen Screenshots könnt ihr das im Vergleich sehr gut sehen.

Nutzer anderer Smartphones werden zunächst nur eine kleine Änderung bemerken, denn die Android Auto-Oberfläche übernimmt die Icon-Form des angebundenen Smartphones. Während diese bei Android Auto standardmäßig rund ist, könnten es bei anderen eher die Squircles sein, die dementsprechend verwendet werden.









Android Auto Standarddesign

Android Auto im Samsung-Design

Die neue Darstellung wird mit Android Auto 11.0 ausgerollt, das sich derzeit in der Beta befindet und wohl noch in diesem Jahr in der stabilen Version für alle Nutzer freigegeben wird. In Zukunft könnte es noch weitere Änderungen geben, die das Smartphone-Design weitgehend auf das Infotainment-Display übertragen.

» Android Auto & Automotive: Unsichere Touchflächen – so weit fahren einige Fahrzeuge im Blindflug (Infografik)

Letzte Aktualisierung am 22.12.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[9to5Google]