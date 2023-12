Android: Aus Nearby Share wird Quick Share – Google gibt dem Teilen-Framework einen neuen Namen

Google hat mit Nearby Share das Ziel verfolgt, das Teilen von Inhalten per Android-Smartphone so einfach wie möglich zu gestalten und eine Android-Alternative zu Apples AirDrop zu schaffen. Mittlerweile ist die App für viele Geräte verfügbar und die Marke etabliert, aber dennoch könnte diese nun einem erneuten Strategiewechsel zum Opfer fallen. Denn ein Teardown hat ergeben, dass das Produkt in Quick Share umbenannt wird.



Die Funktion ‚Nearby Share‘ ist durch die Play Services ein fester Bestandteil aller modernen Android-Smartphones und ermöglicht das einfache Teilen von Inhalten zwischen Android-Smartphones, Windows-Geräten und weiteren Plattformen. Man wird wohl auch in Zukunft an diesem Framework festhalten, allerdings mit einem neuen Markennamen, der jetzt recht überraschend bei einem Teardown entdeckt wurde. Denn aus ‚Nearby Share‘ wird ‚Quick Share. Das Problem daran: Dieser Markenname wird schon von Samsung für das Geräte-übergreifende Teilen verwendet.

Die neue Bezeichnung ist bei einem Teardown der Android 14 QPR2 Beta 2 aufgetaucht. Aber nicht nur an spekulativer Stelle, sondern inklusive einer echten Ankündigungszeile sowie einer Systemmeldung für Nutzer. Es ist daher kein Testlauf oder Experiment, sondern eine echte Umbenennung, die in Kürze stattfinden dürfte. Warum man den etablierten Markennamen „Nearby Share“ gegen „Quick Share“ austauschen wird, ist nicht bekannt. Die Kernaussage „Quick“ ist sicherlich positiver behaftet als „Nearby“, aber das hätte man auch vor dem damals lange vorbereiteten Start wissen können.

Unklar bleibt, ob es eine Verbindung zum Samsung-Produkt oder eine Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen gibt. Ein gleichnamiges Produkt würde vor allem auf Samsung-Smartphones für Verwirrung sorgen und ist daher eher unwahrscheinlich. Mein Tipp: Samsung und Google haben vereinbart, dass das Samsung-Produkt durch das Google-Produkt ersetzt wird, wenn im Gegenzug der Samsung-Markenname erhalten bleibt.

