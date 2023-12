GMail in Workspace: Die KI-Ära startet – diese neuen Funktionen bietet die Duet-Seitenleiste (Screenshots)

Die generative Künstliche Intelligenz ist in den letzten Monaten in viele Google-Produkte eingezogen, auch wenn diese noch nicht in vollem Umfang für alle Nutzer angeboten werden kann. Der aktuelle Ansatz sieht die Nutzung einer Duet-Seitenleiste vor, in der sich zur KI-Nutzung notwendige ChatBot befindet. Jetzt zeigt der Google-Support, welche Möglichkeiten Duet in GMail bieten kann.



Das GMail-Team war immer wieder Vorreiter bei der generativen Künstlichen Intelligenz, denn die Plattform bietet den Nutzern schon seit langer Zeit die Möglichkeit, Bestandteile von E-Mails oder ganze Sätze automatisch zu verfassen. Mit dem aktuellen KI-Anlauf wird das deutlich ausgebaut, denn dann wird der generative Funktionsumfang das Verfassen ganzer E-Mails oder eine intelligente Zusammenfassung einer längeren Konversation ermöglichen.

Die folgenden Möglichkeiten bietet die GMail-Ki

E-Mail-Konversationen automatisch zusammenfassen

Antworten auf E-Mail-Konversationen vorschlagen

Informationen aus früheren E-Mails finden und zusammenfassen

Informationen aus Google Drive finden und vorschlagen

Angekündigt hat man diese Dinge schon vor längerer Zeit, es befindet sich mit Workspace Labs aber nach wie vor in einer experimentellen Phase, die längst nicht allen Nutzern zur Verfügung steht. Das liegt nicht unbedingt an der sprachlichen Einschränkung, sondern viel mehr am experimentellen Status sowie der Verfügbarkeit in den einzelnen Paketen. Es ist zu erwarten, dass Google die stärksten KI-Features mittelfristig eher den zahlenden Workspace-Nutzern anbieten wird, statt diese in der breiten Masse auszurollen.

In folgender Animation könnt ihr sehen, wie sich Duet in die GMail-Oberfläche integriert.









Die folgenden Daten werden dafür genutzt und gespeichert

Fordert Sie zur Eingabe oder Auswahl auf.

Generierter Text und Bilder.

Google Workspace-Inhalte, auf die Sie Zugriff haben und auf die zur Generierung von Inhalten verwiesen wird (sowohl von Google ausgewählte Eingaben als auch vom Benutzer bereitgestellte Eingaben).

Ihr Feedback zum Duet AI-Seitenpanel.

Vor wenigen Tagen haben wir euch gezeigt, wie sich die Duet-KI in Google Workspace zeigt. In allen Produkten setzt man auf die Lösung der Seitenleiste, in der sich ein ChatBot mit seinen Vorschlägen und Möglichkeiten befindet. Ich denke, dass dieser Ansatz noch für lange Zeit bestehen bleibt. Eines Tages könnte dann vielleicht die von Microsoft vor bald 30 Jahren gezeigte Umsetzung mit Karl Klammer genutzt werden. Wer hätte das damals gedacht? 🙂

