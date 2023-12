Google Wallet & Co: Das ist deutschen Verbrauchern bei Kartenzahlung besonders wichtig (Mastercard-Studie)

Immer mehr Nutzer bevorzugen die bargeldlose Bezahlung mit Apps wie Google Wallet oder in der physischen Version mit Karte. Dass nicht nur die Akzeptanz, sondern auch die Selbstverständlichkeit, zunimmt, dürfte nur die wenigsten überraschen – aber was ist den Verbrauchern eigentlich am wichtigsten? Eine aktuelle Studie zeigt, worauf die deutschen Nutzer bei der Kartenzahlung besonderen Wert legen.



Wir haben gestern über eine Studie zur Kartenzahlung berichtet, laut der mittlerweile gut 90 Prozent der Verbraucher der Meinung sind, dass Kartenzahlung geboten werden muss – für fast 40 Prozent ist es bereits ein MUSS. Die Gründe liegen sowohl beim Komfort als auch den persönlichen Vorlieben, aber was ist den Nutzern bei der Kartenzahlung besonders wichtig? Die folgende Infografik aus der Studie zeigt euch, worauf die Verbraucher besonderen Wert legen.

Für die Studie konnten die einzelnen Punkte ausgewählt werden, wobei natürlich auch eine Mehrfachauswahl möglich war. Der wichtigste Punkt ist das kontaktlose Bezahlen, gefolgt von der weltweiten Bargeldabhebung. Es folgt die Möglichkeit der Auslandszahlung sowie zwei wichtige Online-Punkte: Schutz vor unautorisierten Zahlungen sowie die überhaupt erst gebotene Möglichkeit der Onlinezahlung. Letztes spielt auch bei Google Wallet eine Rolle.

Die für mich größte Überraschung ist es, dass ausgerechnet das Abheben von Bargeld für die Kartenzahlung spricht. Natürlich ist mir der praktische Einsatz bewusst, aber es enthält dennoch eine gewisse Ironie.

» Google Wallet: Kartenzahlung und digitale Zahlung ist für 89 Prozent der Deutschen selbstverständlich (Studie)

[Mastercard-Studie]

