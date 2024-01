Android Automotive: Google bringt den Chrome-Browser, verknüpfte Google Maps-Routenplanung und neue Apps

Google bietet mit Android Automotive sowie dem darauf aufsetzenden Google Built-in als vorinstallierte Plattform eine ganze Reihe von Möglichkeiten für das Infotainment-System in den Fahrzeugen. Im Rahmen der CES hat man jetzt einige Neuerungen angekündigt, die demnächst in den ersten Fahrzeugen zu finden sein werden: Die Verfügbarkeit des Chrome-Browsers, eine engere Google Maps-Anbindung sowie wichtige neue Apps.



Im Rahmen der CES 2024 hat Google die neuen E-Auto-Features für Android Auto angekündigt, aber auch für Android Automotive und den Aufsatz Google Built-in gibt es Neuerungen, die man mitteilen konnte. Dabei geht es vor allem um drei wichtige neue Apps, darunter der Chrome-Browser, sowie eine engere Google Maps-Anbindung. Letzte ist eher ein normales Feature, wird im Rahmen der eher mauen Ankündigungen aber dennoch gerne mitgenommen.

Google Chrome im Auto

Darauf haben viele Nutzer sicherlich bereits gewartet und Google hat die Wünsche der wartenden Fahrer endlich erhört: Der Chrome-Browser startet für Android Automotive und bringt somit alle Möglichkeiten des Webs in die Fahrzeuge. Natürlich lässt sich der Browser nur im Stand und nicht während der Fahrt nutzen – ähnlich wie das bei YouTube der Fall ist – aber dennoch öffnet es die Tür für weitere Neuerungen. Denn PWAs, die dann je nach Kategorie auch während der Fahrt genutzt werden können, wären damit sicherlich möglich. Das Ganze startet ab sofort in ausgewählten Volvo- und Polestar-Modellen.

Neue Apps

Neben Google Chrome startet man auch die beiden Medien-Apps PBS Kids sowie Crunchyroll. Außerdem kommt die Weather Channel-App zu Android Automotive, die sich wohl viele Nutzer gewünscht haben. Allesamt eher US-lastig und hierzulande nicht weiter interessant, aber dennoch gut zu sehen, dass es auch an der App-Front weitergeht.









Google Maps-Routen an das Fahrzeug senden

Viele Nutzer dürften die Routenplanung am Smartphone oder am Desktop vornehmen, statt diese erst im Fahrzeug zu planen. Das weiß man auch bei Google Maps und startet nun ein neues Feature, mit dem sich eine geplante Route direkt an Google Maps im Fahrzeug senden lässt. Dazu gibt es einen neuen Button, den ihr im obigen Video sehen könnt. Allerdings steht dieser nur unter Android zur Verfügung und ermöglicht es vorerst noch nicht, eine im Desktopbrowser geplante Route an das Fahrzeug zu senden.

Wirklich große Neuerungen rund um Android Auto und Android Automotive gibt es leider nicht. Wenn man sich die Meldungen der anderen Unternehmen und Fahrzeughersteller ansieht, die mit KI im Fahrzeug auftrumpfen wollen – von Microsoft über Amazon bis OpenAI – dann ist das bei Google derzeit ein bisschen enttäuschend. Vielleicht folgt in den nächsten Tagen noch etwas, aber eine echte Innovation bei Auto, Automotive, Built-in oder rund um die KI scheint vorerst nicht am Horizont zu sein.

