Pixel Tablet: Musikstreaming mit Tap to Cast vom Smartphone auf das Tablet senden – neues Feature kommt

Das im vergangenen Jahr vorgestellte Pixel Tablet fliegt gefühlt ein wenig unter dem Radar und erhält weder von Google noch den Nutzern größere Aufmerksamkeit. Doch jetzt gab es immerhin eine Ankündigung, die viele Besitzer des Smart Home-Geräts freuen dürfte: Mit dem kommenden Feature Tap to Cast sollen sich Musikstreamings vom Smartphone direkt auf das Tablet schicken lassen.



Rund um Googles CES-Ankündigungen dreht sich alles um die drahtlosen Verbindungen. Neben dem Wandel von Nearby Share zu Quick Share haben wir über Fast Pair für den Chromecast berichtet und jetzt gibt es eine weitere präsentierte Neuerung: Mit dem neuen Feature Tap to Cast sollen Nutzer die Möglichkeit erhalten, das aktuelle Musikstreaming mit nur einem Schritt vom Smartphone auf das Tablet zu übertragen.

Zur Kontaktaufnahme soll UWB zum Einsatz kommen, das in allen Pixel Pro-Smartphones seit der sechsten Generation sowie im Pixel Fold verbaut ist. Smartphone und Tablet müssen in unmittelbarer Nähe sein, dann erscheint ein Button auf beiden Geräten, der nur auf einem der beiden gedrückt werden muss und anschließend das Streaming übernimmt. Eine nette Komfortfunktion, die allerdings vorerst nur mit Musikstreaming funktionieren wird. Angekündigt hat man es für Spotify und YouTube Music.

Ihr müsst das aber weder jetzt noch in den nächsten Monaten ausprobieren, denn das Feature soll „in diesem Jahr“ ausgerollt werden. Das ist noch nicht einmal „bald“ oder „später in diesem Jahr“, kann also noch etwas länger dauern…

» Android: Aus Nearby Share wird Quick Share – Google und Samsung legen ihre Teilen-Frameworks zusammen

» Google Assistant with Bard: Das ist die neue Oberfläche – viele Screenshots vom neuen KI-Overlay (Galerie)

[Google-Blog]