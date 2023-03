Google Messages: ChatBot Bard wird in den Messenger integriert – wandelt auf Allos Spuren (Screenshots)

Rund um den Messenger Google Messages gibt es in den letzten Wochen einige interessante Entwicklungen, die der App eine etwas breitere Ausrichtung geben können. Jetzt wurde ein neues, in Entwicklung befindliches, Feature entdeckt, das den Messenger auf eine Ebene mit dem längst vergessenen Vorgänger Allo stellt: Der ChatBot Bard wird in Messages integriert und soll wohl KI-generierte Antworten liefern.



Der Messenger Google Allo ist vor einigen Jahren mit großen Plänen gestartet und zeichnete sich Anfangs vor allem dadurch aus, dass es der einzige Weg zur Nutzung des Google Assistant war. Doch die Integration war damals kaum sinnvoll und das Produkt ist längst verschwunden, aber die Idee ist geblieben. Jetzt wurde in der aktuellen Google Messages Beta ein versteckter Schalter entdeckt, der einen ersten Hinweis auf die Integration von Bard gibt.

Neben dem Emoji-Button befindet sich ein Bard-Button, der bisher allerdings nicht mehr tut, als das Wörtchen „(TODO!)“ in das Eingabefeld zu schreiben. Dennoch ein klares Signal. Es ist zu erwarten, dass Bard bzw. Messages an dieser Stelle vorgefertigte Antworten anbieten wird, vielleicht eine Zusammenfassung des bisherigen Chatverlaufs oder ähnliche Dinge. Das dürfte für viele Nutzer sehr praktisch sein und ist die logische Weiterentwicklung der Smart Replys.

Ob es zielführend ist, dass nur noch die KI und nicht mehr der Nutzer selbst kommuniziert, in einem vor allem im Privatbereich genutzten Produkt, steht dann wieder auf einem anderen Blatt.

[9to5Google]